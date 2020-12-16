Это место могло быть священным: в Турции археологи нашли таинственные руины

В Турции археологи нашли древние руины (коллаж РБК-Украина)

В Турции археологи обнаружили древнюю постройку. Руины мраморного сооружения раскопали в районе Кадикей Стамбула. По мнению ученых, можно говорить о том, что когда-то это место было священным.

Как сообщает издание Daily Sabah, ученые начали свои исследования в этом районе в 2018 году. Они начали искать на территории железнодорожного вокзала Гайдарпаша. Станция была закрыта на ремонт, но потом тут были обнаружены древние артефакты, и с тех пор на этом месте велись археологические работы.

Структура, обнаруженная на платформах ожидания станции, занимает значительную территорию и имеет абсидальную форму, являющуюся характерной чертой старинных церквей.

В Стамбуле нашли остатки древнего строения (фото: dailysabah.com)

Ранее на территории района Кадикей находился древний дворец византийской эпохи. Археологи думают, что найденные руины - это остатки этого строения, включая разноцветные мозаичные фрагменты и мрамор в районе, где он якобы находился.

Одной из самых ценных находок стал фонтан. Он также датируется ранневизантийским правлением.

В 2019 году у станции во время раскопок были найдены останки 1500-летней церкви. Также там обнаружили древние монеты.

Как мы писали ранее, ученые показали, как выглядело древнее животное 150 млн лет назад.