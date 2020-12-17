Археолог зробив гучну заяву про справжнє місце народження Ісуса Христа

Ісус Христос міг народиться в іншому місці (фото: pixabay.com)

У Біблії говориться, що Ісус Христос народився в місті Вифлеєм Юдейський, але археолог Авірам Ошрі з Управління стародавностей Ізраїлю заявив, що Син Божий народився в іншому Віфлеємі - маленькому селі в районі Галілеї.

За його словами, село, була заселено євреями і це точна інформація, оскільки археологи виявили залишки виробництва кам'яних судин, які використовувалися тільки євреями і лише в часи Ісуса. Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ.

Ошрі і його команда знайшли артефакти, які свідчать про те, що через кілька століть після того, як народився Ісус, громада стала християнами і побудувала велику церкву.

Експерт стверджує, що це серйозне свідчення того, що в ранньому християнстві цей Віфлеєм відзначався як місце народження Христа.

Він вважає, що набагато більше сенсу в тому, що Діва Марія їхала на ослі, коли вона була на пізніх термінах вагітності, із Назарету в Віфлеєм Галілейський, який знаходиться всього в 7 км, а не в інший Віфлеєм, який знаходиться на відстані 150 км.

Він також говорить, що є свідчення того, що популярний Віфлеєм не був заселений в першому столітті.

Американський дослідник історії життя Ісуса Паула Фредріксен додала, що раннє християнство почало звертати увагу на Віфлеєм Юдейський тільки в четвертому столітті, коли імператор Костянтин оголосив християнство офіційною релігією Римської імперії.

Відповідно до Старого Заповіту, Віфлеєм Юдейський був містом Давида, де повинен був народитися майбутній Месія.

Тому Фредріксен сказала, що для перших християн було б розумно зосередитися на цьому Віфлеємі, маючи на увазі, що Біблія помилилася.

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