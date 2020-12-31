Арестуй меня: Илья Кива отличился странной выходкой

Илья Кива снова отличился странной выходкой - скандальный народный депутат от "Оппозиционного блока - За жизнь" примерил шапку с советской символикой и разместил снимок в сети, сопроводив пост воспоминанием о дедушке.

Одиозный политик 31 декабря также призвал в своем Facebook арестовать его, очевидно, за демонстративное нарушение закона о декоммунизации.

При этом нардеп адресовал просьбу не правоохранителям, а какому-то нацисту.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!" - говорится в публикации.

На фото Кива позирует перед объективом камеры в солдатском зимнем головном уборе времен СССР - шапке-ушанке со звездой с серпом и молотом.

Илья Кива примерил шапку с символикой СССР (фото: facebook.com/kivailya)

Напомним, что в законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятом в 2015 году, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: нарушителям грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

В сети неоднозначно отнеслись к такому поступку Кивы. В комментариях звучат саркастические выказывания, размещаются фотожабы, и озвучивается мнение, что генеральному прокурору "сейчас не до этого".

Ранее сообщалось, что Илья Кива опозорился из-за Сороса в прямом эфире и нарвался на резкую критику со стороны ведущего, который упрекнул политика в "незнании предмета".

Напомним также, что недавно Кива жестко опозорился из-за конфликта в Карабахе и своего внезапного заявления о "войне между Турцией и Арменией".