Заарештуй мене: Ілля Кива відзначився дивною витівкою

Ілля Кива знову відзначився дивною витівкою - скандальний народний депутат від "Опозиційного блоку - За життя" приміряв шапку з радянською символікою і розмістив знімок в мережі, супроводивши пост спогадом про дідуся.

Одіозний політик 31 грудня також закликав у своєму Facebook заарештувати його, очевидно, за демонстративне порушення закону про декомунізацію.

При цьому нардеп адресував прохання не правоохоронцям, а якомусь нацистові.

"Нацисте, заарештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав горлянки фашистам!" - йдеться в публікації.

На фото Кива позує перед об'єктивом камери в солдатському зимовому головному уборі часів СРСР - шапці-вушанці із зіркою з серпом і молотом.

Ілля Кива приміряв шапку з символікою СРСР (фото: facebook.com/kivailya)

Нагадаємо, що в законі України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", прийнятому в 2015 році, говориться про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки: порушникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої

У мережі неоднозначно поставилися до витівки Киви. В коментарях звучать саркастичні висловлювання, розміщуються фотожаби, і озвучується думка, що генеральному прокурору "зараз не до цього".

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива зганьбився через Сороса в прямому ефірі та нарвався на різку критику з боку ведучого, який дорікнув політикові у "незнанні предмету".

Нагадаємо також, що нещодавно Кива жорстко зганьбився через конфлікт у Карабасі та своєї раптової заяви про "війну між Туреччиною і Вірменією".