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Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)

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Буча, Субота 30 квітня 2022 10:41
Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото) Російські солдати скоювали злочини в Бучі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Злочини російських військових у Бучі Київської області поставили на вуха весь світ. Такої жорстокості давно не знали у війнах. Росіяни вбивали, ґвалтували, мародерили.

Радник офісу президента Олексій Арестович показав обличчя солдатів РФ, які підозрюються СБУ у військових злочинах проти українського народу.

Передбачається, що саме солдати з 64 російської мотострілецької бригади здійснювали важкі військові злочини в Бучі Київської області.

"Якщо ви перебуваєте на окупованих територіях, обмежте свою взаємодію з окупантами до мінімуму або уникайте його зовсім. Ніяких спроб вибудувати відносини, якщо ви не фахівець в цих питаннях, робити не слід", - попередив Арестович.

Також він додав, що 80% всіх жертв були попередньо знайомі з вбивцями і насильниками — приблизно загальна статистка в мирному житті та на війні. Переночувати, допомогти, чай, поговорити - в будь-яку наступну секунду може закінчитися пострілом.

Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)

Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Арестович показав обличчя солдатів, підозрюваних у звірствах у Бучі (фото)Окупанти, які звірствували у Бучі (фото: instagram.com/alexey.arestovich)

Нагадаємо, що слідство ідентифікувало 10 російських військових, які катували мирних жителів у Бучі.

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