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Арестович хочет переименовать Украину: "сделал бы двойное название"

Автор: Людмила Жукова

Алексей Арестович, который является спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу, сообщил, что хотел бы переименовать Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на Youtube.

"Что бы я сделал? Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название", - высказался он.

Цымбалюк спросил, когда же будет соответствующий указ. На это Арестович ответил, что "мы сейчас над этим работаем".

"Наша задача - стать Русью-Украиной. И заметь, это название прозвучало за крайние три недели в Киеве пять раз в речи президента, официально. Вот если мы это сделаем - об остальном можно не сильно беспокоиться", - выразился он.

Арестович также говорит о необходимости забрать у россиян бренд "русские", а также о том, что Россия украла для себя историю Украины. Поэтому Украина должна бороться за наследие Киевской Руси и уже побеждает на международном уровне.

"Перехват наследства Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении», - сказал он.

Как мы ранее сообщали, Арестович рассказал, когда рассмотрят перенос заседаний ТКГ из Минска.

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