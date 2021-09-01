Арестович хоче перейменувати Україну: "подвійну назву зробив би"

"Що б я зробив? Я б змінив назву держави. Назвав би нас Русь-Україна, подвійна назва", - висловився він.

Цимбалюк запитав, коли ж буде відповідний указ. На це Арестович відповів, що "ми зараз над цим працюємо".

"Наше завдання - стати Руссю-Україною. І зауваж, ця назва прозвучала за крайні три тижні в Києві п'ять разів у промові президента, офіційно. От якщо ми це зробимо - про решту можна не сильно турбуватися", - висловився він.

Арестович також говорить про необхідність забрати у росіян бренд "русские", а також про те, що Росія вкрала для себе історію України. Тому Україна повинна боротися за спадщину Київської Русі і вже перемагає на міжнародному рівні.

"Перехоплення спадщини Київської Русі - це головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.