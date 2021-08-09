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Арестович рассказал, когда рассмотрят перенос заседаний ТКГ из Минска

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 10:42
Арестович рассказал, когда рассмотрят перенос заседаний ТКГ из Минска Фото: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что после снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска. Переговоры оффлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с так называемыми представителями ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Арестовича в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта. Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований исключена, добавил он.

Формат очных встреч предусмотрен минскими договоренностями, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам, которые напомнил Арестович, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Что же касается встреч ТКГ, когда будут сняты карантинные ограничения, прежде всего, будет рассматриваться вопрос о новом месте их проведения.

"Сможет ли Минск удержать статус посредника - это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с весьма большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура", - сказал Арестович.

Напомним, Россия выступает за возвращение очного заседания ТКГ в Минске.

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