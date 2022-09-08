Аренда жилья дорожает: ждать ли украинцам скачок цен этой осенью

Если в последние месяцы арендодатели активнее стали идти на уступки своим жильцам, и чаще всего делали скидки на квартиры, то уже в конце лета цены на съемное жилье стали расти, а предложения начало стремительно уменьшаться.

Объяснить это можно началом второй волны внутренней миграции в Украине, отмечают аналитики.

Как изменились предложения на рынке долгосрочной аренды квартир

(по данным ресурса)

В настоящее время украинцы больше подыскивают жилье для съема именно в крупных городах.

К примеру, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове, 16% в Днепре, 18% в Одессе и до 23% в Киеве.

В западных областях ситуация отличается: из 7 городов лишь в 3 ощутимо уменьшилось количество предлагаемых квартир от арендодателей: на 24% меньше объявлений в Ивано-Франковске, на 31% в Ровно и 35% в Луцке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Дороже, чем в столице. Сколько стоит жилье во Львове на уикенд

Ожидается ли рост цен на съемное жилье?

Обратим внимание, что однокомнатные квартиры составляют более половины всех предложений на рынке аренды жилья. Самые бюджетные варианты в сентябре среди городов-миллионников, по данным OLX Недвижимость, можно найти:

в Одессе за 5 500 грн/мес;

в Луцке и Ровно в среднем за 7 500 грн/мес.

Самой дорогой будет аренда единички в Ужгороде - за 16,5 тысячи гривен. Так, последние 2 месяца лета и начало осени именно этот город отличается наибольшим ценником, "подвинув" даже Львов, отмечается в анализе.

Специалисты прогнозируют скачок цен на съемное жилье по причине возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью.

В частности, что касается мегаполисов, то в Одессе и Днепре уже увеличилась аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В Киеве подорожание составило 1 тысячу гривен, а во Львове цены повысились на 1 600 гривен.

Данные по рынку аренды жилья в Украине осенью (аналитика OLX Недвижимость)