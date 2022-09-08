Аренда жилья дорожает: ждать ли украинцам скачок цен этой осенью

В Украине на рынке аренды жилья основной спрос сейчас на квартиры в мегаполисах, хотя ранее, весной, преимущественно граждане искали для съема квадратные метры подешевле и часто выбирали на лето недвижимость за городом. Кроме того, цены на аренду жилья теперь поползли вверх.
Детально об изменениях на рынке аренды квартир, и какой прогноз по стоимости съемного жилья осенью, рассказано в анализе OLX Недвижимость.
Если в последние месяцы арендодатели активнее стали идти на уступки своим жильцам, и чаще всего делали скидки на квартиры, то уже в конце лета цены на съемное жилье стали расти, а предложения начало стремительно уменьшаться.
Объяснить это можно началом второй волны внутренней миграции в Украине, отмечают аналитики.
Как изменились предложения на рынке долгосрочной аренды квартир
(по данным ресурса)
В настоящее время украинцы больше подыскивают жилье для съема именно в крупных городах.
К примеру, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове, 16% в Днепре, 18% в Одессе и до 23% в Киеве.
В западных областях ситуация отличается: из 7 городов лишь в 3 ощутимо уменьшилось количество предлагаемых квартир от арендодателей: на 24% меньше объявлений в Ивано-Франковске, на 31% в Ровно и 35% в Луцке.
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Обратим внимание, что однокомнатные квартиры составляют более половины всех предложений на рынке аренды жилья. Самые бюджетные варианты в сентябре среди городов-миллионников, по данным OLX Недвижимость, можно найти:
Самой дорогой будет аренда единички в Ужгороде - за 16,5 тысячи гривен. Так, последние 2 месяца лета и начало осени именно этот город отличается наибольшим ценником, "подвинув" даже Львов, отмечается в анализе.
Специалисты прогнозируют скачок цен на съемное жилье по причине возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью.
В частности, что касается мегаполисов, то в Одессе и Днепре уже увеличилась аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В Киеве подорожание составило 1 тысячу гривен, а во Львове цены повысились на 1 600 гривен.
Данные по рынку аренды жилья в Украине осенью (аналитика OLX Недвижимость)
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