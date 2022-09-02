Дороже, чем в столице. Сколько стоит жилье во Львове на уикенд

Отдельные квартиры можно найти от 450 гривен за ночь

Популярный среди путешественников город Львов с началом войны расширил свою роль, став центром делового туризма и семейных встреч с родными, живущими за границей.

При этом население областного центра существенно возросло за счет бежавших от войны украинцев, что повлекло за собой стремительный рост цен на жилье.

TRAVEL РБК-Украина посмотрело, сколько стоит арендовать квартиру на несколько дней или номер в отеле Львова в сентябре.

Самые бюджетные варианты в центре – в хостелах

На сайте doba.ua самое дешевое жилье во Львове предлагается по цене от 200 гривен с человека за ночь, в то время как предложения в Киеве начинаются со 150 грн.

В одном из таких объявлений предлагается размещение в хостеле на 30 гостей в центре Львова позади Оперного театра. Из вариантов для отдыха - двуспальные номера, семейный номер на 4 спальных места, комнаты с двухъярусными кроватями. Из дополнительных удобств – кухня с холодильником и микроволновкой, комната отдыха, телевизор и проекторы, бесплатный кофе. Заселяться можно круглосуточно.

Стоимость проживания: от 200 грн с человека за ночь.

Фото: Стоимость бюджетного размещения во Львове (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Также недорого предлагают поселиться в частном доме на 8 гостей – в 4 комнатах. Отмечается, что локация – в 20 минутах ходьбы от исторического центра. Расположение – в 1,5 км от центрального железнодорожного вокзала.

Дом был построен в начале 20 века. Для гостей предлагается 2 спальни с 3 и 4 односпальными кроватями соответственно. Мебель в гостиной - в старинном стиле, есть кухня, ванная, сад. Для туристов с автомобилями доступны 2 парковочных места.

Стоимость проживания: 250 грн в сутки за одного гостя.

Чуть дороже двухместный номер в хостеле на улице Банковской. До театра оперы и балета - 8 минут ходьбы, до парка "Высокий замок" - 15 минут. Из удобств – двухспальная кровать. Санузел находится на этаже.

Стоимость: 550 гривен в сутки за номер на 2 человек.

Фото: Примеры стоимости отдельных квартир (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Сколько стоят отдельные квартиры посуточно

Отдельные квартиры без посторонних гостей в городе можно найти по цене от 550-600 грн в сутки. Это немногим дороже, чем в мини-отелях или хостелах, ведь цена за человека будет от 300 гривен в сутки. Правда, уточняется, что жилье – эконом-варианта, а по сути это небольшая студия. Из преимуществ – также близость к историческому центру и проживание в старинном здании.

Фото: Жилье за 600 гривен в сутки (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Рядом с университетами (25 км от вокзала пешком) предлагается отдельная квартира за 450 гривен в сутки. Кухня в таком жилье отдельная, в ванной есть стиральная машина.

Фото: Квартира за 450 гривен в сутки (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Квартиры "премиум", обставленные по типу отельных апартаментов с современным дизайном и мебелью, стоят от 900 гривен в зависимости от количества комнат и гостей.

Например, 2-комнатная квартира на 5 гостей на улице Галицкой стоит 1300 гривен в сутки. Отмечается, что до площади Рынок и Оперного театра – 2 минуты ходьбы.

В цену аренды входит постельное белье, полотенца, средства гигиены. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника.

Фото: Квартира в центре за 1300 гривен в сутки (скриншот РБК-Украина/doba.ua)

Номера в отелях в центре Львова – от 720 гривен

Пожить в отеле традиционно оказывается дороже, чем в частном жилье. При этом даже в центра Львова можно найти бюджетные предложения гостиничных номеров.

Например, в апарт-отеле "City Center Contrabas" на сайте booking.com предлагается бюджетный номер с двухспальной кроватью со скидкой за 720 гривен в сутки за двоих гостей. В апартаментах есть собственный душ или ванная. Также есть общая кухня.

Фото: Номер в отеле за 1500 гривен (скриншот РБК-Украина/booking.com)

В отеле "Кривая Липа" трехместный номер с односпальными кроватями и с собственной ванной стоит 1080 гривен в сутки.

В отеле "Старый Краков" стандартный двухместный номер стоит от 1700 гривен. В стоимость проживания включен завтрак для 2 человек. Номера в отеле с кондиционером, ванной и террасой.

Фото: Номер во львовском отеле за 1700 гривен (скриншот РБК-Украина/booking.com)

В сетевом отеле "Ibis Styles Lviv Center" ночь обойдется в 1323 гривен за двухместный номер. Из удобств – ванная, звукоизоляция, кондиционер. При проживании с завтраком стоимость – 1910 гривен.

Напомним, мы писали, куда можно путешествовать самолетом из пяти соседних стран.