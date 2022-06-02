Когда арбузы появятся в магазинах и какой будет их цена учитывая оккупацию Херсона?

Как пояснил финансово-экономический эксперт Богдан Слуцкий, основные объемы арбузов и дыни выращивают в связи с природными особенностями на юге Украины, ведь там наиболее благоприятные климатические и почвенные условия.

В среднем, по разным оценкам, примерно 75% всех бахчевых культур выращивается именно в Херсонской области. Остальные 25% делят между собой Одесская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская области и другие.

Будет ли дефицит арбузов и дынь

По словам Слуцкого, стоит ожидать в этом году дефицит арбузов и дынь в Украине и повышение цен на эти культуры.

"Учитывая такое соотношение, в этом году украинцев ждет дефицит и дыни, и арбузов. Уменьшение предложения с одновременным повышением себестоимости топлива и усложненной логистики приведет к росту цен, если сравнивать с теми, которые были в прошлом году. Спасти ситуацию сможет импортная продукция, но с ней тоже есть проблемы из-за сложности логистики, неработающие порты и тому подобное", - пояснил эксперт.

Спасти ситуацию может импорт, ведь в Украину и в предыдущие годы привозили арбузы и дыни из других стран, потому что был спрос на них до поздней осени.

"Стоит обратить внимание, что и в прошлых годах Украина осуществляла импорт бахчевых культур. Пиковыми периодами импортных поставок, как правило, были сентябрь и октябрь, поскольку спрос еще высок среди граждан, а внутреннего предложения уже не хватало. Больше всего Украина в прошлых годах импортировала бахчевых культур из Турции, Бразилии, Молдовы, Греции и так далее", - рассказал Слуцкий.

Когда в этом году появятся арбузы и дыни и какая будет цена

Первые арбузы и дыни появятся в магазинах в середине лета. Цена на них будет "кусаться", поэтому что сейчас мы можем рассчитывать только на импорт.

"В этом году вероятно вынуждены будем осуществлять импорт начиная с летних месяцев, а не как раньше - в середине осени. Если говорить о непосредственных ценах, то первые предложения арбузов могут превышать 50-70 грн за килограмм, дыни - выше 100 грн за килограмм. Но стоимость будет колебаться в зависимости от сортов и от страны-поставщика", - подчеркнул эксперт.

А что будет с персиками?

Что касается еще одного популярного летнего продукта - персиков, то с ним также будут некоторые проблемы.

"Ведь, так же как и бахчевые культуры, они в основном выращиваются на юге Украины. Более 80% производства приходится на Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Однако и в прошлых годах внутреннее предложение не удовлетворяло спрос в полной мере (лишь на 30%), поэтому осуществлялся импорт преимущественно из Испании и Турции", - пояснил Слуцкий.

Он считает, что в этом году персики в Украине тоже будут дорогие - от 150 гривен за килограмм.