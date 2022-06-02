Коли кавуни з'являться у магазинах і якою буде їх ціна з огляду на окупацію Херсона?

Як пояснив фінансово-економічний експерт Богдан Слуцький, основні обсяги кавунів та дині вирощують у зв‘язку з природними особливостями на півдні України, адже там найбільш сприятливі кліматичні та ґрунтові умови.

В середньому, за різними оцінками, приблизно 75% усіх баштанних культур України вирощується саме у Херсонській області. Інші 25% розподіляють між собою Одеська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, області та інші.

Чи буде дефіцит кавунів та динь

По словах Слуцького, варто очікувати цього року дефіцит кавунів та динь в Україні та підвищення цін на ці культури.

"Враховуючи таке співвідношення, цього року на українців чекає дефіцит і дині, і кавунів. Зменшення пропозиції з одночасним підвищенням собівартості пального та ускладненої логістики призведе до зростання цін, якщо порівнювати з тими, які були минулого року. Врятувати ситуацію зможе імпортна продукція, але з нею теж є проблеми через складнощі логістики, непрацюючі порти тощо", - пояснив експерт.

Врятувати ситуацію може імпорт, адже до України й в попередні роки привозили кавуни та дині з інших країн, бо був попит на них до пізньої осені.

"Варто звернути увагу, що і в минулих роках Україна здійснювала імпорт баштанних культур. Піковими періодами імпортних постачань, як правило, були вересень та жовтень, оскільки попит ще високий серед громадян, а внутрішньої пропозиції вже не вистачало. Найбільше Україна у минулих роках імпортувала баштанних культур з Туреччини, Бразилії, Молдови, Греції тощо", - розказав Слуцький.

Коли цього року з'являться кавуни та дині і яка буде ціна

Перші кавуни та дині з'являться у магазинах в середині літа. Ціна на них буде "кусатися", тому що зараз ми можемо розраховувати тільки на імпорт.

"Цього року ймовірно змушені будемо здійснювати імпорт починаючи з літніх місяців, а не як раніше - в середині осені. Якщо говорити про безпосередні ціни, то перші пропозиції кавунів можуть перевищувати 50-70 грн за кілограм, дині - вище 100 грн за кілограм. Але вартість буде коливатися в залежності від сортів і від країни-постачальника", - підкреслив експерт.

А що буде з персиками?

Що стосується ще одного популярного літнього продукту - персиків, то з ним також будуть деякі проблеми.

"Адже, так само як і баштанні культури, вони в основному вирощуються на півдні України. Понад 80% виробництва припадає на Одеську, Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Проте і в минулих роках внутрішня пропозиція не задовольняла попит повною мірою (лише на 30%), тому здійснювався імпорт переважно з Іспанії та Туреччини", - пояснив Слуцький.

Він вважає, що цього року персики в Україні теж будуть дорогі - від 150 гривень за кілограм.