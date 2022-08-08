Арбуз или дыня? Комаровский рассказал, где меньше нитратов

В Украине в разгаре сезон арбузов и дынь, поэтому важно знать о безопасности употребления этих летних плодов.
Об этом заслуженный врач и его приглашенный эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов рассказали на YouTube-канале Комаровского.
По словам эксперта, в ранних арбузах и дынях действительно много нитратов. Чем больше во фрукте жидкости - тем больше нитратов.
Поэтому следует повременить с покупкой до конца июля точно - тогда бахчевые уже зреют природным способом и более безопасны.
По словам эксперта, дыня, с точки зрения количества нитратов, - безопаснее. Ведь чем больше влаги, тем больше нитратов.
Фото: Арбузы лучше покупать позже (pixabay)
Никакое постукивание, трещание - не работают. Единственный признак дозревшей дыни или арбуза - сухой хвостик. Это значит, что плод уже отделился от корневой системы.
Эксперт дала точный ответ: разрекламированные нитрат-тестеры не работают.
При этом по внешним признакам количество нитратов определить нельзя. Но в созревших плодах нитратов гораздо меньше, чем в созревших.
Фото: Дыня безопаснее арбуза (pixabay)
Арбуз можно давать ребенку после года. Кроме того - это отличный вариант для ребенка, который перенес кишечную инфекцию и его нужно отпоить.
Также арбуз из холодильника отлично закаливает носоглотку ребенка.
Ранее доктор Комаровский рассказал, кому нельзя употреблять мороженое.
Также педиатр назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу.