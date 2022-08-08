Кавун або диня? Комаровський розповів, де менше нітратів

Чи можна вживати ранні кавуни?

За словами експерта, в ранніх кавунах і динях дійсно багато нітратів. Чим більше у фрукті рідини - тим більше нітратів.

Тому слід почекати з покупкою до кінця липня точно - тоді баштанні вже зріють природним способом і більш безпечні.

Що безпечніше кавун або диня?

За словами експерта, диня, з точки зору кількості нітратів, - безпечніша. Адже чим більше вологи, тим більше нітратів.

Фото: Кавуни краще купувати пізніше (pixabay)

Як визначити стиглий кавун і диню

Ніяке постукування, потріскування - не працюють. Єдина ознака дозрілої дині або кавуна - сухий хвостик. Це означає, що плід вже відокремився від кореневої системи.

Чи можна визначити наявність нітратів за допомогою спеціальних гаджетів?

Експертка дала точну відповідь: розрекламовані нітрат-тестери не працюють.

При цьому за зовнішніми ознаками кількість нітратів визначити не можна. Проте у дозрілих плодах нітратів набагато менше, ніж в дозрілих.

Фото: диня безпечніше кавуна (pixabay)

В якому віці можна давати дітям кавун і диню?

Кавун можна давати дитині після року. Крім того - це відмінний варіант для дитини, яка перенесла кишкову інфекцію і її потрібно відпоїти.

Також кавун з холодильника відмінно гартує носоглотку дитини.