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Арахамия засветился на "Битве экстрасенсов": появилось видео

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 10:41
Арахамия засветился на "Битве экстрасенсов": появилось видео
Давид Арахамия засветился в "Битве экстрасенсов" (Коллаж РБК-Украина)

Давид Арахамия принимал участие в "Битве экстрасенсов" в качестве гостя

Давид Арахамия снимался в популярном шоу "Битва экстрасенсов". Он засветился на одной из передач, где был приглашенным гостем-миллионером под псевдонимом Девид Браун.

По правилам передачи, главная участница шоу должна была среди гостей найти миллионера, и она указала на Давида Арахамию.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздастся за то, что вы помогаете кому-то", - сказала экстрасенс Арахамии. Видео программы разместила на YouTube канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.

Во время передачи глава фракции "Слуга народа" подтвердил, что он действительно миллионер и рассказал, чем занимался на тот момент.

"Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", - рассказал Арахамия.

Давид Арахамия засветился на "Битве экстрасенсов"

На новость об участии в "Битве экстрасенсов" Давида Арахамии отреагировали пользователи в социальных сетях. Некоторые посмеялись с данного факта, а некоторые раскритиковали.

  • Их реально по кастингам и массовкам собрали.
  • Меня когда-то в "Караоке на Майдане" раз показали. Это уже считается, что можно идти в политику или еще нет?
  • Наверное, я что-то пропустил опять? А в чем проблема в данном случае?
  • У них там "пороблено"?
  • Так Давид лаваши на Прорезной продавал.
  • Какой-то болливудский римейк "Шоу Трумана"
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Новости Украины битва экстрасенсовДавид Арахамия
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