Арахамия засветился на "Битве экстрасенсов": появилось видео

Давид Арахамия засветился в "Битве экстрасенсов" (Коллаж РБК-Украина)

Давид Арахамия принимал участие в "Битве экстрасенсов" в качестве гостя

Давид Арахамия снимался в популярном шоу "Битва экстрасенсов". Он засветился на одной из передач, где был приглашенным гостем-миллионером под псевдонимом Девид Браун.

По правилам передачи, главная участница шоу должна была среди гостей найти миллионера, и она указала на Давида Арахамию.

"Человек с большим сердцем, с миллионами – это вы. Вам воздастся за то, что вы помогаете кому-то", - сказала экстрасенс Арахамии. Видео программы разместила на YouTube канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.

Во время передачи глава фракции "Слуга народа" подтвердил, что он действительно миллионер и рассказал, чем занимался на тот момент.

"Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн гривен собрали, помогли армии, семьям погибших", - рассказал Арахамия.

Давид Арахамия засветился на "Битве экстрасенсов"

На новость об участии в "Битве экстрасенсов" Давида Арахамии отреагировали пользователи в социальных сетях. Некоторые посмеялись с данного факта, а некоторые раскритиковали.