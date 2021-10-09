Арахамия о скандальной Третьяковой: "она моральная личность"

Коллеги по фракции не будут настаивать на том, чтобы народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова покинула пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Об этом сказал глава фракции СН Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , отвечая на скандал, который разгорелся после того, как Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "минус один враг".

По словам Арахамии, его коллега по фракции на самом деле "моральная личность".

"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней - очень напряженно все работали. Может, с этим связано. Я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", - сказал Арахамия в прямом эфире.

Он не считает, что Третьякову нужно увольнять лишь за то, что она "что-то сказала".

"Человек что-то сказал… Ну, это неприемлемо - то, что она сказала. Но нельзя (увольнять) за слова. Глава комитета - это же менеджерская должность. Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", - резюмировал Арахамия.

Отметим, что это уже не первый скандал, вызванный высказываниями Третьяковой. Так, в прошлом году нардеп во время вебинара в Киевской школе экономики сказала, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества".



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Михаил Саакашвили назвал истину причину, почему он уехал в Грузию, несмотря на угрозу заключения.



Также в эфире мэр Киева Виталий Кличко резко высказался об обязательной вакцинации жителей столицы.



Еще в студии рассказали, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.



Тогда же эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказывают от вакцинации? Рассказала про мифы о вакцинации и поделилась, кому действительно нельзя делать прививки.



Неделю назад Юлия Тимошенко возмутилась относительно расходов на Трускавец для "слуг народа".



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