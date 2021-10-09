Арахамія про скандальну Третьякову: "вона моральна особистість"

Колеги по фракції не наполягатимуть на тому, щоб народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третьякова покинула посаду голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.

Про це сказав глава фракції СН Давид Арахамія в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" , відповідаючи на скандал, який розгорівся після того, як Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "мінус один ворог".

За словами Арахамії, його колега по фракції насправді "моральна особистість".

"Чесно кажучи, вона моральна особистість. Я не розумію, може, там була криза велика за останні кілька днів - дуже напружено всі працювали. Може, з цим пов'язано. Я ще не спілкувався з нею додатково, після того, як це з'явилося", - сказав Арахамія в прямому ефірі.

Він не вважає, що Третьякову потрібно звільняти лише за те, що вона "щось сказала".

"Людина щось сказала... Ну, це неприйнятно - те, що вона сказала. Але не можна (звільняти) за слова. Голова комітету - це ж менеджерська посада. Якщо вона вирішить сама піти, то ми, звичайно, підтримаємо. Але ламати через коліно цю ситуацію ми не будемо", - резюмував Арахамія.

Зазначимо, що це вже не перший скандал, викликаний висловлюваннями Третьякової. Так, минулого року нардеп під час вебінару в Київській школі економіки сказала, що в сім'ях, які розраховують на матеріальну допомогу від держави, діти народжуються "дуже низької якості".



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