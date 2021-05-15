Арахамия назвал причины увольнения Степанова: "не справился вовремя"

"Господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал к себе лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", - заявил Арахамия.

Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров на поставку вакцин.

"И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, есть и такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", - добавил он.

Арахамия также подтвердил, что Офис президента пытался убедить Степанова подать в отставку, но тот отказался. Теперь вопрос должна решить Верховная Рада. При этом он уверен, что депутаты проголосуют за отставку нынешнего Министра здравоохранения.

Напомним, Степанов рассказал, сколько нужно вакцинировать украинцев для отмены карантина.

Ранее Степанов назвал дату внедрения COVID-сертификатов в Украине.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера", основная тема которого - суд над Медведчуком, эксперты, среди которых Алексей Данилов, Сергей Щербина, Ирина Венедиктова и другие, дают ответ на вопрос, сколько в Украине российских агентов.

Кроме того, эксклюзивно Генеральный прокурор Украины прокомментирует детали дела против одного из лидеров ОПЗЖ относительно государственной измены. Также станет известно, кто следующим попадет под санкции СНБО.

Выпуск "Cвободы слова Савика Шустера" от 14 мая

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.



Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.



Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.



Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.



Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.