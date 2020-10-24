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Полиция открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией

Киев, Суббота 24 октября 2020 17:29
Полиция открыла дело из-за возможной слежки за Арахамией
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

По фактам возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией полиция открыла уголовное дело. Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Дело начато по ч. 1 ст. 182 (незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

"Так, 24 октября 2020 в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали этот предмет и установили, что он не является взрывоопасным. Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля", - сообщили в прокуратуре.

Предмет был направлен на экспертное исследование.

"По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - добавили правоохранители.

Напомним, 24 октября Арахамия заявил, что обнаружил под колесом своего автомобиля подозрительный предмет, который может использоваться для слежки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента хотят наказывать за публикацию прослушки чиновников.

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Новости Украины Общество КиевделослежкаДавид Арахамия

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