Аптеки відновлюють роботу на звільненій території Харківській області: адреси і контакти
На деокупованій території Харківської області відновлюється робота аптек, де жителі звільнених ЗСУ міст та селищ зможуть отримати необхідні ліки.
Про це 13 жовтня передали у прес-службі міністерства охорони здоров'я України.
У відомстві вказали список аптечних закладів, які знову запрацювали на Харківщині.
Балаклія:
- вул. Жовтнева, 37, приміщення 2
- вул. Жовтнева, 31А (аптека має відкритися до кінця тижня)
Ізюм:
- вул. Київська, 13Е
- вул. Гагаріна, 18/2
- вул. Московська, 29А
Барвінкове:
- вул. Центральна, 12
- вул. Центральна, 23
Великий Бурлук:
- вул. Леніна, 13, к.1
Малинівка:
- вул. Євдокії Ткаченко, 2А
Печеніги:
- вул. Харківська, 74А
Савинці:
- вул. 20 Гвардійської дивізії, 9
Шевченкове:
- вул. Бубліченко, 15, КНП "Шевченківська ЦРЛ", хірургічний корпус, аптечний пункт
- вул. Паркова, 17/9
У міністерстві додали, що зараз триває робота по відновленню діяльності інших аптечних закладів у Харківській області. Інформація про відкриття з'явиться на офіційних ресурсах МОЗ.
Також можна звертатися за додатковою інформацією щодо роботи аптечних пунктів за такими телефонами:
067 951 6405 - Грабар Марина Юріївна, заступниця начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
097 22 048 33 - Чубар Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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