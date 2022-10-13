Аптеки возобновляют работу на освобожденной территории Харьковской области: адреса и контакты

На деоккупированной территории Харьковской области возобновляется работа аптек, где жители освобожденных ВСУ городов и поселков смогут получить необходимые лекарства.

Об этом 13 октября передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве указали список аптечных заведений, которые снова заработали на Харьковщине.

Балаклея:

ул. Октябрьская, 37, помещение 2

ул. Октябрьская, 31А (аптека должна открыться до конца недели)

Изюм:

ул. Киевская, 13Е

ул. Гагарина, 18/2

ул. Московская, 29А

Барвенково:

ул. Центральная, 12

ул. Центральная, 23

Большой Бурлук:

ул. Ленина, 13, к.1

Малиновка:

ул. Евдокии Ткаченко, 2А

Печенеги:

ул. Харьковская, 74А

Савинцы:

ул. 20 Гвардейской дивизии, 9

Шевченково:

ул. Бубличенко, 15, КНП "Шевченковская ЦРБ", хирургический корпус, аптечный пункт

ул. Парковая, 17/9

В министерстве добавили, что сейчас продолжается работа по возобновлению деятельности других аптечных заведений в Харьковской области. Информация об открытии появится на официальных ресурсах Минздрава.

Также можно обращаться за дополнительной информацией о работе аптечных пунктов по таким телефонам:

067 951 6405 - Грабарь Марина Юрьевна, заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

097 22 048 33 - Чубарь Оксана Петровна, главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.