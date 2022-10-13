Аптеки возобновляют работу на освобожденной территории Харьковской области: адреса и контакты
На деоккупированной территории Харьковской области возобновляется работа аптек, где жители освобожденных ВСУ городов и поселков смогут получить необходимые лекарства.
Об этом 13 октября передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
В ведомстве указали список аптечных заведений, которые снова заработали на Харьковщине.
Балаклея:
- ул. Октябрьская, 37, помещение 2
- ул. Октябрьская, 31А (аптека должна открыться до конца недели)
Изюм:
- ул. Киевская, 13Е
- ул. Гагарина, 18/2
- ул. Московская, 29А
Барвенково:
- ул. Центральная, 12
- ул. Центральная, 23
Большой Бурлук:
- ул. Ленина, 13, к.1
Малиновка:
- ул. Евдокии Ткаченко, 2А
Печенеги:
- ул. Харьковская, 74А
Савинцы:
- ул. 20 Гвардейской дивизии, 9
Шевченково:
- ул. Бубличенко, 15, КНП "Шевченковская ЦРБ", хирургический корпус, аптечный пункт
- ул. Парковая, 17/9
В министерстве добавили, что сейчас продолжается работа по возобновлению деятельности других аптечных заведений в Харьковской области. Информация об открытии появится на официальных ресурсах Минздрава.
Также можно обращаться за дополнительной информацией о работе аптечных пунктов по таким телефонам:
067 951 6405 - Грабарь Марина Юрьевна, заместитель начальника отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
097 22 048 33 - Чубарь Оксана Петровна, главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, медицинской продукции и обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
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