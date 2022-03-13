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Ці аптеки працюють зараз у Києві: онлайн карта

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Київ, Неділя 13 березня 2022 15:15
Ці аптеки працюють зараз у Києві: онлайн карта Фото: Які аптеки працюють в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві з перших днів вторгнення РФ до України припинило роботу багато аптек, проте зараз фармацевтичні послуги поновлюються. Щоправда, аби придбати товари в аптеці, доведеться відстояти чергу.

Де купити необхідні ліки, як знайти аптеки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Аптеки у застосунку Київ цифровий

Інформацію про роботу аптек можна дізнатися на сайтах Київської міської влади та у застосунку Київ цифровий. Окрім того в застосунку є й інформація про працюючі магазини, громадський транспорт, а тепер й СТО.

Актуальну інформацію про аптеки, що працюють у Києві, можна побачити на мапі за посиланням.

Наразі у столиці також працюють аптеки комунальної мережі "Фармація". Таких у Київі 37, їх можна знайти за посиланням.

Інші ресурси для пошуку аптек

Також інформацію про працюючі аптеки можна знайти на сайті Tabletki.ua, або ж завантаживши аналогічний застосунок. За інформацією на 13 березня працює 317 аптек.

Наприклад у застосунку можна побачити онлайн-карту, щоб дізнатися про найближчу до вас аптеку. Також є змога знайти конкретний препарат через систему пошуку, замовити його, або ж забронювати.

Ресурс Liki24 також надає послуги з пошуку аптек. Можна завантажити відповідний застосунок на смартфон.

Але треба пам'ятати про комендантський час. Він не змінюється в столиці і триває з 20:00 до 7:00. Виходити з дому не можна.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко назвав прості страви, які можна взяти з собою в дорогу.

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