В аптеках не будет: врач сообщил, где украинцам "искать" вакцину от коронавируса

Украина, согласно договоренностям через COVAX, вскоре получит 8 млн доз вакцины от коронавируса. Однако препарат будет распределен по медучреждениях. В свободной продаже в аптечных сетях, приобрести вакцину будет нельзя.

Как сказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров, который ранее рассказал о новых симптомах коронавируса, вакцину получат в первую очередь пациенты из групп риска.

В целом препарат будут распределять, как и все лекарственные средства, в частности, сначала он поступит в каждую область, а затем в лечебные учреждения.

"В аптечную сеть она (вакцина от коронавируса) не поступит. Будут распределяться, пожалуй, так, как и все лекарственные препараты. Так же как и тот "Ремдесивир", который зашел на прошлой неделе, распределенный по департаментах здравоохранения, то есть по каждой области. А дальше департамент уже распределяет по лечебных заведениях. Это будет решаться централизованно. Пока что это, я думаю, не урегулировано, пока нет вакцины", - высказался профессор Сергей Дубров в интервью "Радио Свобода".

Он предположил, что не все украинцы захотят вакцинироваться от коронавируса. Объяснил это тем, что есть откровенные противники прививок, а также большое количество граждан уже перенесли болезнь.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько украинцев получат бесплатно вакцину от коронавируса.

Ранее врач-инфекционист Киевской городской больницы предрек коллапс украинской системы медпомощи уже зимой. Он заявил о необходимости создавать "Ковидные амбулатории"