Врач предрек коллапс украинской системы медпомощи уже зимой: но есть выход

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Врач-инфекционист заявил о необходимости создавать "Ковидные амбулатории"

Дистанционное лечение от коронавируса в Украине является не эффективным и даже иногда несостоятельным. Это в итоге приводит к смертям тяжело больных пациентов, в то время как "легкие" штурмуют больницы.

Об этом заявил врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский в своем Facebook.

Он призвал создавать "Ковидные амбулатории", наподобие госпиталей специально для пациентов с коронавирусом.

"Принцип прост - надо отдельное место, где врачи будут осматривать только ковидных больных. Где будет рентген кабинет и небольшая лаборатория. Для мониторинга общего состояния, для решения целесообразности госпитализации и тому подобное. Другая амбулатория или ее часть будет предназначена для больных с другими заболеваниями. Так удастся хотя бы частично разорвать цепь заражений и эффективно помогать больным. Часть действительно легких больных можно вести дистанционно. Но не группы риска или тяжелых больных", - объяснил идею Дубровский.

Также он рассказал, в чем именно заключается "проблема страшных масштабов" нынешнего дистанционного лечения.

Так, в Киевской горбольнице №4, где он работает, два этажа тяжелых больных, мало мета и есть дефицит кислородных коек. "Скорые" без остановки привозят новых больных, которыми врачам надо заниматься.

"Но на дворе еще толпа людей, которые пришли просто на консультацию. Поскольку у них нет семейного врача или они совсем устали от лечения по телефону и самостоятельно приехали на осмотр. Потому интуитивно понимают, что что-то не так с таким дистанционным лечением. Они стремятся пообщаться с врачом и попасть на осмотр. Стационарные врачи разрываются, дуреют от нагрузки, постоянно отвлекаются на таких амбулаторных пациентов, но никому не отказывают", - описал он ситуацию.

Дубровский при этом добавил, что в то же самое время истощенные семейные врачи "сходят с ума" от бешеного количества телефонных разговоров.

"Напуганные пациенты накручивают себя и врача, выдают эмоциональные жалобы за патологические. Семейный врач направляет на госпитализацию, а там "злые" инфекционисты отказывают - потому что принимают только тяжелые формы. Круг замыкается. Растерянный пациент не знает что делать. Жалуется, обижается", - рассказал он.

Дубровский резюмирует, что "главная проблема только в одном - больных нужно видеть!" Так опытный врач имеет возможность послушать легкие, измерить важные показатели, быстро получить результаты обследований, и "круг будущих проблем значительно уменьшится".

При этом врач признает, что осуществить это в нынешних реалиях очень проблематично. Особенно если учитывать, что уже сейчас врачи "валятся с ног от такой напряженной работы".

"Если что-то сейчас не изменить, зимой вообще получить коллапс системы медицинской помощи. Потому что места в стационарах ограничены и рассчитаны на тяжелых пациентов. Все равно основная помощь должна предоставляться амбулаторно, ведь большинство болеет довольно легко. Другого выхода нет. Надо оптимизировать первичное звено", - подчеркнул Дубровский.

Ранее сообщалось, что Одесса дошла до "ковидного" коллапса, и пациенты уже дерутся за кислород.

Также мы писали о том, что в больнице Запорожья люди часами стоят в одной очереди на первичный прием и на ПЦР-тест.