В аптеках не буде: лікар повідомив, де українцям "шукати" вакцину від коронавірусу

Україна, згідно з домовленостями через COVAX, незабаром отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусу. Проте препарат буде розподілено по медзакладах. У вільному продажі, в аптечних мережах, придбати вакцину не можна буде.

Як сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, котрий раніше розповів про нові симптоми коронавірусу, вакцину отримають у першу чергу пацієнти із груп ризику.

Загалом препарат будуть розподіляти, як і всі лікарські засоби, зокрема, спершу він надійде в кожну область, а потім до лікувальних закладів.

"В аптечну мережу вона (вакцина від коронавірусу) не поступить. Будуть розподілятися, мабуть, так, як і всі лікарські препарати. Так само як і той "Ремдесивір", який зайшов минулого тижня, розподілений по департаментах охорони здоров’я, тобто по кожній області. А далі департамент вже розподіляє по лікувальних закладах. Це буде вирішуватися централізовано. Поки що це, я думаю, не врегульовано, поки немає вакцини", - висловився професор Сергій Дубров в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він припустив, що не всі українці матимуть бажання вакцинуватися від коронавірусу. Пояснив це тим, що є відверті противники щеплень, а також велика кількість громадян вже перенесла недугу.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, скільки українців отримають безкоштовно вакцину від коронавірусу.

Раніше лікар-інфекціоніст Київської міської лікарні передрік колапс української системи меддопомоги вже взимку. Він заявив про необхідність створювати "Ковідні амбулаторії"