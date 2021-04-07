В апреле пройдет два ярких звездопада: когда смотреть и загадывать желания

В апреле 2021 года ожидается два крупных звездопада – метеорные потоки, во время которых можно загадывать желания. Еще такие дни являются интересными для любителей наблюдать за звездами и влюбленных.

О том, когда на небе будут пики звездопадов, рассказали в материале SlovoFraza.

Звездопад Лириды

Этот звездопад был назван в честь созвездия Лиры. Считается, что этот звездопад помогает высвободить творческий потенциал и достичь новых высот. Длиться он будет с 16 по 25 апреля. Пик этого звездопада придется в ночь с 22 по 23 апреля. Если погода будет ясная, то можно будет увидеть падающие метеоры – со скоростью 20 в час.

Главная особенность этого звездопада – могут происходить всплески и количество метеоров может достигать ста штук в час. Точное время предугадать этих всплесков невозможно. Радиант метеорного потока Лириды находится около звезды Вега в созвездии Лиры.

Звездопад Эта-Аквариды

У этого метеорного потока особенная позитивная энергетика. Провоцирует этот поток комета Галлея. Длиться поток будет с 19 апреля по 28 мая. В пиковые дни поток метеоров будет завораживать – до 60 метеоров в час. Желания, загаданные в это время, помогут обрести финансовой благополучие, выйти из кризиса и получить желаемую должность.

Пик этого звездопада ожидается 5-6 мая, но в конце апреля метеорный поток будет особенно ярким. Радиант метеорного потока находится в созвездии Водолея рядом с одной из его ярчайших звезд – Эта-Водолей.