У квітні пройде два яскравих зорепади: коли дивитися і загадувати бажання

У квітні 2021 року очікується два великих зорепади – метеорні потоки, під час яких можна загадувати бажання. Ще такі дні є цікавими для любителів спостерігати за зірками та закоханих.

Про те, коли на небі будуть піки зорепадів, розповіли в матеріалі SlovoFraza.

Зорепад Ліриди

Цей зорепад був названий на честь сузір'я Ліри. Вважається, що цей зорепад допомагає вивільнити творчий потенціал і досягти нових висот. Тривати він буде з 16 по 25 квітня. Пік цього зорепаду прийдеться в ніч з 22 по 23 квітня. Якщо погода ясна, то можна буде побачити падаючі метеори – зі швидкістю 20 в годину.

Головна особливість цього зорепаду – можуть відбуватися сплески та кількість метеорів може досягати ста штук на годину. Передбачити точний час цих сплесків неможливо. Радіант метеорного потоку Ліриди знаходиться біля зірки Вега в сузір'ї Ліри.

Зорепад Єта-Акваріди

У цього метеорного потоку особлива позитивна енергетика. Провокує цей потік комета Галлея. Тривати потік буде з 19 квітня по 28 травня. У пікові дні потік метеорів буде зачаровувати – до 60 метеорів на годину. Бажання, загадані в цей час, допоможуть знайти фінансове благополуччя, вийти з кризи та отримати бажану посаду.

Пік цього зорепаду очікується 5-6 травня, але в кінці квітня метеорний потік буде особливо яскравим. Радіант метеорного потоку знаходиться в сузір'ї Водолія поряд з однією з його найяскравіших зірок – Єта-Водолій.