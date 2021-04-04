Магнитные бури взорвут головы: ожидается две волны подряд
Магнитные бури в апреле могут доставить немало хлопот жителям Земли, так как они будут затяжными и частыми. Уровень этих бурь высокий, а это значит, что недомогание смогут почувствовать многие жители планеты.
Как сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в ближайшее время ожидается две сильные магнитные бури.
Магнитная буря 8-10 апреля
Эта буря будет сложная и Землю будет штормить три дня подряд. Первые дня воздействие будет умеренным, а 10 апреля ожидается пик, которому специалисты присвоили уровень G1. Такая волна может вызвать головные боли, раздражительность, недосыпание и общее ухудшение состояние здоровья не только у метеозависимых людей, но и у всех абсолютно.
Магнитная буря 16-17 апреля
Эта буря тоже будет затяжная, но другого порядка – 16 апреля ожидается сильный метеоудар, до уровня G1. А 17 апреля буря пойдет на спад. Такая волна тоже может доставить немало хлопот со здоровьем.
Магнитные бури в апреле 2021
Какие симптомы могут наблюдаться:
- Ухудшение сна
- Потеря работоспособности
- Нарушение концентрации
- Ощущение сильной усталости
- Головные боли
- Сонливость
- Раздражительность
- Скачки артериального давления
- Ухудшение хронических заболеваний
Как избежать ухудшения здоровья
Соблюдать режим сна и полноценно высыпаться
Гулять на свежем воздухе, отдыхать и обязательно делать минимальные физические упражнения
Не конфликтовать и по максимуму избегать стрессовых ситуаций
Из рациона питания исключить вредную, жирную и острую пищу, а также алкоголь
Количество кофе в рационе – снизить, а количество обычной воды –увеличить
Людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать, не перенапрягаться и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, как избавиться от метеозависимости навсегда.
А также рассказывали о том, что ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях.