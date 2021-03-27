В апреле начинается зачисление детей в 1 класс: какие документы нужно сдать родителям

В Украине с 12 апреля начинается зачисление детей в первые классы школ. Подать документы можно будет в течении полтора месяца, до 31 мая. В условиях пандемии прием документов будет проводиться с учетом действующих карантинных ограничений.
Какие документы нужно подать родителям будущих первоклашек, рассказали в Офисе образовательного омбудсмена.
Отмечается, что для зачисления ребенка в школу документы нужно подавать лично и это может сделать один из родителей.
Список документов:
По желанию родителей можно предоставить оригинал или копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка – если у него есть особые образовательные потребности.
Родители имеют право подать документы на зачисление ребенка на свободные места в любое количество школ, кроме той, что находится непосредственно рядом с местом проживания.
Прием документов на зачисление в первый класс заканчивается 31 мая.
Напомним, ранее мы писали о том, как будут учиться дети после окончания весенних каникул.
А также рассказывали о том, сколько еще будут отдыхать школьники до конца учебного года в 2021 году.