UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В апреле начинается зачисление детей в 1 класс: какие документы нужно сдать родителям

Автор: Анна Шиканова

В Украине с 12 апреля начинается зачисление детей в первые классы школ. Подать документы можно будет в течении полтора месяца, до 31 мая. В условиях пандемии прием документов будет проводиться с учетом действующих карантинных ограничений.

Какие документы нужно подать родителям будущих первоклашек, рассказали в Офисе образовательного омбудсмена.

Отмечается, что для зачисления ребенка в школу документы нужно подавать лично и это может сделать один из родителей.

Список документов:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или опекуна)
  • Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, которые удостоверяет его личность.
  • Оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о
  • Документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на первоочередное зачисление в школу рядом с домом (если ребенок претендует на свободные места второй очереди, этот документ не требуется).

По желанию родителей можно предоставить оригинал или копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка – если у него есть особые образовательные потребности.

Родители имеют право подать документы на зачисление ребенка на свободные места в любое количество школ, кроме той, что находится непосредственно рядом с местом проживания.

Прием документов на зачисление в первый класс заканчивается 31 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, как будут учиться дети после окончания весенних каникул.

А также рассказывали о том, сколько еще будут отдыхать школьники до конца учебного года в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школадокументы
Читайте также
Верховный суд: отстранение от занятий не привитого по возрасту ребенка - законно
В МОН объяснили отмену итоговой аттестации для 4 и 9 классов
Прогноз погоды