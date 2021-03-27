В апреле начинается зачисление детей в 1 класс: какие документы нужно сдать родителям

Отмечается, что для зачисления ребенка в школу документы нужно подавать лично и это может сделать один из родителей.

Список документов:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или опекуна)

Копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, которые удостоверяет его личность.

Оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о

Документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на первоочередное зачисление в школу рядом с домом (если ребенок претендует на свободные места второй очереди, этот документ не требуется).

По желанию родителей можно предоставить оригинал или копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка – если у него есть особые образовательные потребности.

Родители имеют право подать документы на зачисление ребенка на свободные места в любое количество школ, кроме той, что находится непосредственно рядом с местом проживания.

Прием документов на зачисление в первый класс заканчивается 31 мая.