У квітні починається зарахування дітей до 1 класу: які документи потрібно здати батькам

Наголошується, що для зарахування дитини в школу документи потрібно подавати особисто і це може зробити один з батьків.

Список документів:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника (одного з батьків або опікуна)

Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує його особу.

Оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о

Документ, що підтверджує місце проживання дитини або батьків, якщо дитина претендує на першочергове зарахування в школу поруч з будинком (якщо дитина претендує на вільні місця другої черги, цей документ не вимагається).

За бажанням батьків можна надати оригінал або копію висновку щодо комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини – якщо у неї є особливі освітні потреби.

Батьки мають право подати документи на зарахування дитини на вільні місця в будь-яку кількість шкіл, крім тієї, що перебуває безпосередньо поряд з місцем проживання.

Прийом документів на зарахування в перший клас закінчується 31 травня.