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У квітні починається зарахування дітей до 1 класу: які документи потрібно здати батькам

Автор: Анна Шиканова

В Україні з 12 квітня починається зарахування дітей у перші класи шкіл. Подати документи можна буде протягом півтора місяця, до 31 травня. В умовах пандемії прийом документів буде проводитися з урахуванням діючих карантинних обмежень.

Які документи потрібно подати батькам майбутніх першокласників, розповіли в Офісі освітнього омбудсмена.

Наголошується, що для зарахування дитини в школу документи потрібно подавати особисто і це може зробити один з батьків.

Список документів:

  • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника (одного з батьків або опікуна)
  • Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує його особу.
  • Оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о
  • Документ, що підтверджує місце проживання дитини або батьків, якщо дитина претендує на першочергове зарахування в школу поруч з будинком (якщо дитина претендує на вільні місця другої черги, цей документ не вимагається).

За бажанням батьків можна надати оригінал або копію висновку щодо комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини – якщо у неї є особливі освітні потреби.

Батьки мають право подати документи на зарахування дитини на вільні місця в будь-яку кількість шкіл, крім тієї, що перебуває безпосередньо поряд з місцем проживання.

Прийом документів на зарахування в перший клас закінчується 31 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вчитимуться діти після закінчення весняних канікул.

А також розповідали про те, скільки ще відпочиватимуть школярі до кінця навчального року у 2021 році.

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