Apple не зможе ремонтувати деякі моделі Apple Watch: названо причину

Через майбутню заборону на імпорт, введену Комісією з міжнародної торгівлі США (ITC), Apple припинила продаж Apple Watch Series 9 і Ultra 2. Ці моделі будуть видалені з роздрібних магазинів Apple після 24 грудня, коли заборона набуде чинності.

Заборона стосується також відновлених версій із датчиками SpO2 для Apple Watch Series 7 та Series 8, а також спеціальних випусків Series 9, таких як Apple Watch Nike та Apple Watch Hermes.

Патентна суперечка, яка викликала заборону, пов'язана з датчиком SpO2, що вимірює рівень кисню в крові. Ця функція вперше з'явилася на Apple Watch Series 6 в 2020 році і була включена в усі наступні флагманські розумні годинники Apple. У зв'язку з цим компанія може продовжувати продаж доступніших моделей, таких як Apple Watch SE, не обладнаних датчиком SpO2.

Однак, крім припинення продажів, заборона також означає, що Apple не зможе ремонтувати Apple Watch, у яких минув термін гарантії. Ремонт цього годинника зазвичай включає заміну зламаного пристрою новим, що після заборони стане неможливим. Проблеми з ремонтом торкнуться моделей Apple Watch Series 6 і пізніших моделей, а також Apple Watch Ultra і новіших.