Apple не сможет ремонтировать некоторые модели Apple Watch: названа причина

Из-за будущего запрета на импорт, введенного Комиссией по международной торговле США (ITC), Apple прекратила продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Эти модели будут удалены из розничных магазинов Apple после 24 декабря, когда запрет вступит в силу.

Запрет касается также восстановленных версий с датчиками SpO2 для Apple Watch Series 7 и Series 8, а также специальных выпусков Series 9, таких как Apple Watch Nike и Apple Watch Hermes.

Патентный спор, вызвавший запрет, связан с датчиком SpO2, измеряющим уровень кислорода в крови. Эта функция впервые появилась на Apple Watch Series 6 в 2020 году и была включена во все последующие флагманские умные часы Apple. В связи с этим компания может продолжать продажу более доступных моделей, таких как Apple Watch SE, не оборудованных датчиком SpO2.

Однако, кроме прекращения продаж, запрет также означает, что Apple не сможет ремонтировать Apple Watch, у которых истек срок гарантии. Ремонт этих часов обычно включает замену сломанного устройства новым, что после запрета станет невозможным. Проблемы с ремонтом коснутся моделей Apple Watch Series 6 и новее, а также Apple Watch Ultra и более новых.