Apple випустить щось нове вже у травні: називаємо точну дату та час

Apple оголосила про проведення спеціального заходу 7 травня, де очікується представлення довгоочікуваних оновлень для лінійки планшетів iPad та їх аксесуарів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британську національну щоденну газету The Mirror .

Останній раз iPad отримував оновлення більш ніж півтора року тому, що є найтривалішим періодом без змін з моменту його першого анонсу засновником Apple, Стівом Джобсом, у 2010 році. У цей період продажі iPad знизилися через насичення ринку.

Що нового покажуть на заході Apple

Проте, на запрошення на захід під назвою "Let Loose", Apple має намір пожвавити лінійку планшетів iPad. Очікується анонс оновлених версій флагманської моделі iPad Pro та більш доступної моделі iPad Air.

Судячи з зображення стілуса Apple Pencil на запрошенні, також можна припустити, що будуть представлені покращені аксесуари.

За чутками, очікується, що iPad Pro отримають більш контрастні OLED-дисплеї та продуктивний чіпсет M3, який значно покращить продуктивність та візуальні характеристики преміум-класу планшетів.

На плакаті можна побачити електронне перо Apple Pencil (фото: Apple)

Що стосується iPad Air, нова версія буде вперше оснащена екраном діагоналлю 12,9 дюйми, що наблизить його за розміром до Pro-моделі. Також очікується оновлення процесора та інших технічних характеристик.

Крім того, Apple планує представити покращені версії аксесуарів для iPad, включаючи клавіатури Magic Keyboard і стілус Apple Pencil, які востаннє оновлювалися в 2018 році.

Майбутня подія від Apple, запланована на 7 травня, обіцяє стати значущою для лінійки iPad. Очікується значне покращення продуктивності та ергономіки планшетів, а також довгоочікуване розширення функціональності завдяки покращеним аксесуарам.

З цими нововведеннями Apple прагне відродити інтерес до iPad та повернути своє лідерство на ринку планшетних комп'ютерів.