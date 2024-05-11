WhatsApp суттєво змінив дизайн додатку для Android и iOS
Цього тижня відбувся випуск значного оновлення мобільних версій додатку WhatsApp. Після його встановлення користувачі пристроїв Android і iOS зможуть оцінити оновлений інтерфейс, який покликаний поліпшити комфорт взаємодії з додатком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.
Які зміни відбудуться
Насамперед, варто відзначити зміни в палітрі кольорів інтерфейсу. Тепер зелений колір став акцентним і використовується для виділення піктограм сповіщень та кнопок.
В Android-версії WhatsApp спостерігаються більш істотні зміни: панель навігації переміщена в нижню частину екрана, що робить додаток більш схожим з версією для iOS.
Що нового з'явиться в оновленні (фото: X/WABetaInfo)
Що стосується темного режиму, WhatsApp стверджує, що зміна палітри кольорів забезпечить більш високий контраст і більш насичені темні відтінки, щоб зменшити навантаження на очі в умовах недостатнього освітлення.
Розробники відзначають, що користувачі виявили бажання бачити "темніший режим", тому він був впроваджений у додаток.
Різниця між iOS та Android у новому оновленні (фото: X/WABetaInfo)
У повідомленні від розробників зазначається, що їхня мета - зробити WhatsApp простим, надійним та конфіденційним додатком. Зміни у дизайні продукту спрямовані на покращення комунікації між користувачами, роблячи їх спілкування зручнішим.
Однією з основних цілей, яку ставлять перед собою розробники, є створення найбільш зручної для спілкування версії WhatsApp, і вони прагнуть її досягнення.
Еволюція оновлень WhatsApp (фото: X/WABetaInfo)
Нагадаємо, що у WhatsApp з'явиться безкоштовна функція, за яку в Telegram доводиться платити.
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