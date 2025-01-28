Apple випустила оновлення iOS 18.3: які зміни чекають на користувачів

Apple випустила оновлення iOS до версії 18.3, в якому головним нововведенням став штучний інтелект Apple Intelligence. Крім того, у новій версії було усунуто кілька помилок.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

Apple Intelligence

Після оновлення до iOS 18.3 функція Apple Intelligence тепер увімкнена за замовчуванням, а не за вибором користувача. Якщо раніше Apple Intelligence було вимкнено, то тепер вона вмикається автоматично, і для її вимкнення необхідно перейти в розділ Apple Intelligence у застосунку "Налаштування".

Apple Intelligence також буде автоматично активована на пристроях з iPadOS 18.3 і macOS Sequoia 15.3.

Функція Apple Intelligence доступна на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro, iPad mini 7, а також на всіх Mac і iPad з чіпами серії M. На цих пристроях вона вмикається автоматично під час встановлення iOS 18.3, iPadOS 18.3 або macOS Sequoia 15.3. У попередніх версіях оновлень цю функцію потрібно було вмикати вручну для використання.

Visual Intelligence

Для моделей iPhone 16 доступні нові функції Visual Intelligence, які можна використовувати через управління камерою (Camera Control).

Тепер за допомогою Visual Intelligence ви можете:

Додавати події в додаток "Календар"

Визначати рослини та тварин

Нові функції Visual Intelligence (фото: MacRumors)

Зведення повідомлень від Apple Intelligence

В iOS 18.3 внесено зміни до зведення повідомлень Apple Intelligence у відповідь на скарги про помилкові новинні заголовки.

Зведення сповіщень для категорії "Новини та розваги" тимчасово відключені, поки Apple працює над поліпшеннями. Ця функція повернеться в майбутньому оновленні.

Для зведень повідомлень, які залишаються доступними через Apple Intelligence, текст тепер відображається курсивом, щоб їх можна було відрізнити від стандартних повідомлень.

Apple також додала можливість керувати зведеннями сповіщень для додатків прямо з екрана блокування. Щоб вимкнути зведення з екрана блокування, змахніть вліво по сповіщенню і виберіть опцію для переходу в меню, де можна вимкнути цю функцію для конкретного додатка.

Текст зведень виділено курсивом, щоб відрізняти їх від стандартних повідомлень (фото: MacRumors)

Калькулятор

Apple внесла зміни в додаток "Калькулятор", повернувши функцію, видалену в iOS 18. Тепер знову можна двічі натиснути на знак дорівнює, щоб повторити останню математичну операцію.

Шпалери Black Unity

Оновлення додає нові шпалери, які доповнюють нещодавно представлений циферблат для Apple Watch і новий ремінець.

Шпалери Black Unity (фото: MacRumors)

Виправлення помилок

Оновлення усуває кілька помітних помилок:

Клавіатура Siri: виправлено помилку, через яку клавіатура могла зникати після введення запиту через функцію "Введення тексту для Siri"

Apple Music: виправлено помилку, через яку відтворення аудіо тривало навіть після закриття застосунку Apple Music

Оновлення безпеки

iOS 18.3 виправляє 25 вразливостей, включно з однією, яку активно використовували. Уразливість у CoreMedia могла дати змогу підвищити привілеї, і Apple знає про випадки її використання на пристроях з iOS 17.1 і більш ранніми версіями.

Уразливість у застосунку "Фото" могла дати змогу атакувальнику з фізичним доступом до розблокованого пристрою отримати дозвіл до застосунку навіть при заблокованому iPhone. Також Apple виправила кілька проблем з AirPlay, які могли дати змогу зловмисникам викликати збої в додатках.

Виправлено дві вразливості ядра, які могли дозволити шкідливим додаткам отримати привілеї ядра, а також кілька проблем із WebKit для Safari.

З огляду на кількість усунених вразливостей, рекомендується встановити оновлення для отримання останніх виправлень.