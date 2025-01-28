Apple выпустила обновление iOS 18.3: какие изменения ждут пользователей

Apple выпустила обновление iOS до версии 18.3, в котором главным нововведением стал искусственный интеллект Apple Intelligence. Кроме того, в новой версии были устранены несколько ошибок.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Apple Intelligence

После обновления до iOS 18.3 функция ‌Apple Intelligence‌ теперь включена по умолчанию, а не по выбору пользователя. Если раньше ‌Apple Intelligence‌ была отключена, то теперь она включается автоматически, и для ее отключения необходимо перейти в раздел ‌Apple Intelligence‌ в приложении "Настройки".

‌Apple Intelligence‌ также будет автоматически активирована на устройствах с iPadOS 18.3 и macOS Sequoia 15.3.

Функция ‌Apple Intelligence‌ доступна на моделях iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro, iPad mini 7, а также на всех Mac и iPad с чипами серии M. На этих устройствах ‌она включается автоматически при установке iOS 18.3, iPadOS 18.3 или ‌macOS Sequoia‌ 15.3. В предыдущих версиях обновлений эту функцию нужно было включать вручную для использования.

Visual Intelligence

Для моделей iPhone 16 доступны новые функции ‌Visual Intelligence‌, которые можно использовать через управление камерой (Camera Control).

Теперь с помощью ‌Visual Intelligence‌ вы можете:

Добавлять события в приложение "Календарь"

Определять растения и животных

Новые функции ‌Visual Intelligence‌ (фото: MacRumors)

Сводки уведомлений от Apple Intelligence

В iOS 18.3 внесены изменения в сводки уведомлений ‌Apple Intelligence‌ в ответ на жалобы о ложных новостных заголовках.

Сводки уведомлений для категории "Новости и развлечения" временно отключены, пока Apple работает над улучшениями. Эта функция вернется в будущем обновлении.

Для сводок уведомлений, которые остаются доступными через ‌Apple Intelligence‌, текст теперь отображается курсивом, чтобы их можно было отличить от стандартных уведомлений.

Apple также добавила возможность управлять сводками уведомлений для приложений прямо с экрана блокировки. Чтобы отключить сводки с экрана блокировки, смахните влево по уведомлению и выберите опцию для перехода в меню, где можно отключить эту функцию для конкретного приложения.

Текст сводок выделен курсивом, чтобы отличать их от стандартных уведомлений (фото: MacRumors)

Калькулятор

Apple внесла изменения в приложение "Калькулятор", вернув функцию, удаленную в ‌iOS 18‌. Теперь снова можно дважды нажать на знак равно, чтобы повторить последнюю математическую операцию.

Обои Black Unity

Обновление добавляет новые обои, которые дополняют недавно представленный циферблат для Apple Watch и новый ремешок.

Обои Black Unity (фото: MacRumors)

Исправления ошибок

Обновление устраняет несколько заметных ошибок:

Клавиатура Siri: исправлена ошибка, из-за которой клавиатура могла исчезать после ввода запроса через функцию "Ввод текста для ‌Siri"

Apple Music: исправлена ошибка, из-за которой воспроизведение аудио продолжалось даже после закрытия приложения Apple Music

Обновления безопасности

iOS 18.3 исправляет 25 уязвимостей, включая одну, которая активно использовалась. Уязвимость в CoreMedia могла позволить повысить привилегии, и Apple знает о случаях ее использования на устройствах с iOS 17.1 и более ранними версиями.

Уязвимость в приложении "Фото" могла позволить атакующему с физическим доступом к разблокированному устройству получить разрешение к ‌приложению даже при заблокированном ‌iPhone‌. Также Apple исправила несколько проблем с AirPlay, которые могли позволить злоумышленникам вызвать сбои в приложениях.

Исправлены две уязвимости ядра, которые могли позволить вредоносным приложениям получить привилегии ядра, а также несколько проблем с WebKit для Safari.

Учитывая количество устраненных уязвимостей, рекомендуется установить обновление для получения последних исправлений.