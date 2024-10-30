Apple випустила новий MacBook Pro, який зможе працювати добу без підзарядки (фото)

Характеристики MacBook Pro

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових моделях, причому 14-дюймова версія з базовим чіпом M4 представлена за ціною від 1 599 доларів. Вона оснащена трьома портами Thunderbolt 4 і 16 ГБ оперативної пам'яті, а також новим дисплеєм Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращеною камерою Center Stage.

Новий MacBook Pro змінився завдяки технології Apple Intelligence (фото: Apple Newsroom)

Моделі з процесорами M4 Pro та M4 Max призначені для професіоналів та підтримують Thunderbolt 5, що забезпечує швидкість передачі даних до 120 Гбіт/с та можливість підключення більш потужних периферійних пристроїв.

MacBook Pro дозволяє користувачам працювати і творити, де б вони не знаходилися (фото: Apple Newsroom)

Чіпи M4 Pro та M4 Max виконані за 3-нанометровою технологією другого покоління, мають більш високу однопоточну та багатопоточну продуктивність та підтримують швидшу уніфіковану пам'ять. Ці чіпи чудово підходять для складних завдань, таких як рендеринг 3D-моделей, редагування відео та машинне навчання.

MacBook Pro також має ряд унікальних функцій, включаючи опцію дисплея з нанотекстурою, яка знижує відблиски та покращує видимість при яскравому освітленні.

Новий MacBook Pro з процесором M4 Pro прискорює різні робочі процеси, такі як проектування конструкцій, моделювання даних та багато іншого (фото: Apple Newsroom)

Нова 12-мегапіксельна камера Center Stage забезпечує більш якісне зображення під час відеодзвінків, автоматично фокусуючись на користувачеві та підтримуючи функцію Desk View.

Всі моделі оснащені системою шести динаміків з підтримкою просторового звучання і студійними мікрофонами, забезпечуючи відмінну якість звуку.

MacBook Pro оснащений новою 12-мегапіксельною камерою Center Stage, яка дозволяє користувачеві залишатися в центрі кадру, а також підтримує функцію Desk View (фото: Apple Newsroom)

Нові функції штучного інтелекту

Apple Intelligence відкриває нові можливості для користувачів Mac. Ця інтелектуальна система поєднує можливості генеративних моделей з високою конфіденційністю та дозволяє покращувати тексти, переписувати та редагувати їх прямо в macOS. Також інтеграція з ChatGPT робить доступ до потужних моделей OpenAI легким та зручним.

macOS Sequoia, що супроводжує нову лінійку, додає функціональні оновлення для Safari, новий режим роботи з вікнами та покращену інтеграцію з iPhone, пропонуючи користувачам максимум можливостей.

За допомогою абсолютно нових інструментів користувачі можуть переписувати, коригувати чи резюмувати все, від щоденних листів до важливих проектів (фото: Apple Newsroom)

Вартість MacBook Pro

Новинки доступні для замовлення з сьогоднішнього дня і надійдуть у продаж з 8 листопада. Вартість 14-дюймової моделі починається від 1 599 доларів, а 16-дюймової - від 2 499 доларів. З доступних кольорів - чорний та сріблястий.