Apple відкладає випуск складаного MacBook: нові терміни та подробиці

Що відомо про складаний Macbook

Попередні звіти аналітика індустрії дисплеїв Росса Янга, аналітика Haitong Джеффа Пу, корейського веб-сайту The Elec і Куо припускали, що Apple розробляє повністю дисплейний складаний ноутбук, який буде оснащений 20,2-дюймовим або 18,8-дюймовим екраном.

У складаному стані ноутбук, за чутками, мав бути повнорозмірною екранною клавіатурою, яка безшовно інтегрує досвід набору тексту на сам дисплей.

У повністю розкладеному стані пристрій, як повідомлялося, мав функціонувати як стандартний монітор. У поєднанні із зовнішньою клавіатурою він, по суті, перетворювався б на широкоформатне настільне налаштування.

Куо в травні заявив, що LG Display прагне розпочати масове виробництво панелей дисплеїв для MacBook з 20,2-дюймовим або 18,8-дюймовим екраном у четвертому кварталі 2025 року. Однак у своєму останньому пості на X (Twitter) він стверджує, що Apple скасувала 20-дюймовий дизайн і тепер зупинилася на розмірі дисплея 18,8 дюйми.

"Деякі учасники ринку раніше очікували, що Apple випустить складаний ‌iPad‌ у 2025 році", - сказав Куо у своєму останньому посту. "Але поточне опитування ланцюжка поставок показує, що складаний ‌iPad‌ не має видимості. Це також може бути пов'язане з тим, що деякі називають цей складаний MacBook складаним ‌iPad‌".

Apple експериментувала з різними пристроями зі складаними дисплеями, включаючи складаний iPad та MacBook. Очевидно, MacBook вже є складаним, але, як повідомляється, Apple вивчала форм-фактор MacBook з повністю дисплейним екраном, який не має стандартної клавіатури.

Як може виглядати пристрій (ілюстративне фото: )

Коли вийде складаний Macbook

Аналітик дисплеїв Росс Янг сказав у липні 2022 року, що Apple може випустити на ринок якийсь складаний ноутбук у 2026 або 2027 році, і залишається незрозумілим, чи класифікуватиметься такий пристрій як Mac, ‌iPad‌‌ або щось середнє між ними.

У травні аналітик Haitong Джефф Пу сказав, що перші складані пристрої Apple досягнуть масового виробництва в 2025 і 2026 роках, що підтверджується кількістю свідчень про складані пристрої в ланцюжку поставок Apple.

У той час аналітик заявив, що Apple, ймовірно, випустить великоформатний складаний iPhone або MacBook в цей період часу, перш ніж випустити більш високооб'ємний складаний iPhone в кінці 2026 року.

Пу стверджував, що один складаний Apple з 20,3-дюймовим дисплеєм почне виробництво наприкінці 2025 року, що було раніше, ніж очікувалося.

Однак пізніше Пу заявив, що він вважає, що Apple приєднається до ринку складаних пристроїв у другому кварталі 2026 року через "проблеми з довговічністю дисплея", відображаючи намір Apple удосконалити складаний дизайн.