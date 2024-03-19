Apple веде переговори з відомою корпорацією щодо впровадження ШІ у свої смартфони

Що відомо про майбутнє нововведення

За даними експерта Bloomberg Марка Гурмана, Apple зараз перебуває в процесі ведення переговорів з Google про можливе ліцензування технології Gemini AI з метою інтеграції її в майбутні моделі iPhone.

Така співпраця може бути вигідною як для Google, що надала доступ до величезної аудиторії власників iPhone, так і для Apple, дозволяючи запропонувати користувачам передові можливості генеративного штучного інтелекту у своїх пристроях.

Однак факт таких переговорів свідчить про те, що власні розробки Apple в галузі штучного інтелекту поки що відстають від лідерів ринку. І це незважаючи на повідомлення про можливий удосконалений чіп Neural Engine для генеративного ШІ в iPhone 16, який очікується цього року.

Ймовірно, програмні інструменти Google Gemini AI будуть використані для підтримки хмарних функцій та інтеграції нових можливостей ШІ в помічник Siri, Spotlight та інші сервіси Apple.

Крім того, власні моделі генеративного штучного інтелекту від Apple будуть тісно вбудовані в операційну систему iOS, автоматично виконуючи завдання для користувачів та надаючи їм релевантну інформацію.

З ким ще домовляється Apple

Окрім Google, Apple також веде переговори про інтеграцію технологій генеративного штучного інтелекту з компанією OpenAI, творцем ChatGPT. Однак поки що сторонам не вдалося домовитися про конкретні умови співпраці.

Повільний прогрес Apple у сфері штучного інтелекту викликає занепокоєння інвесторів. Цього року компанія поступилася лідерством з ринкової капіталізації корпорації Microsoft. Тому новина про можливе партнерство Apple та Google у галузі Gemini AI справила позитивний вплив на вартість акцій Apple.

Коли стане відомо про договір

Очікується, що офіційне оголошення про угоду між компаніями може бути зроблене вже у червні на щорічній конференції Apple WWDC.

Враховуючи, що Google вже є постачальником пошукових технологій для браузера Safari за замовчуванням, додаткова ліцензійна угода Gemini AI стане ще одним етапом партнерських відносин між технологічними гігантами.