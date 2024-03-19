Apple ведет переговоры с известной корпорацией о внедрении ИИ в свои смартфоны

Что известно о будущем нововведении

По данным эксперта Bloomberg Марка Гурмана, Apple в настоящее время находится в процессе ведения переговоров с Google о возможном лицензировании технологии Gemini AI с целью интеграции ее в будущие модели iPhone.

Такое сотрудничество может быть выгодным как для Google, предоставившей доступ к огромной аудитории владельцев iPhone, так и для Apple, позволяя предложить пользователям передовые возможности генеративного искусственного интеллекта в своих устройствах.

Однако факт таких переговоров свидетельствует о том, что собственные разработки Apple в области искусственного интеллекта пока отстают от лидеров рынка. И это несмотря на сообщения о возможном усовершенствованном чипе Neural Engine для генеративного ИИ в iPhone 16, который ожидается в текущем году.

Вероятно, программные инструменты Google Gemini AI будут использованы для поддержки облачных функций и интеграции новых возможностей ИИ в помощник Siri, приложение Spotlight и другие сервисы Apple.

Кроме того, собственные модели генеративного искусственного интеллекта от Apple будут тесно встроены в операционную систему iOS, автоматически выполняя задачи для пользователей и предоставляя им релевантную информацию.

С кем еще договаривается Apple

Помимо Google, Apple также ведет переговоры об интеграции технологий генеративного искусственного интеллекта с компанией OpenAI, создателем ChatGPT. Однако пока сторонам не удалось договориться о конкретных условиях сотрудничества.

Медленный прогресс Apple в области искусственного интеллекта вызывает беспокойство инвесторов. В этом году компания уступила лидерство по рыночной капитализации корпорации Microsoft. Поэтому новость о возможном партнерстве Apple и Google в области Gemini AI оказала положительное влияние на стоимость акций Apple.

Когда станет известно о договоре

Ожидается, что официальное объявление о соглашении между компаниями может быть сделано уже в июне на ежегодной конференции Apple WWDC.

Учитывая, что Google уже является поставщиком поисковых технологий для браузера Safari по умолчанию, дополнительное лицензионное соглашение по Gemini AI станет еще одним этапом партнерских отношений между технологическими гигантами.