Apple сьогодні покаже новинки: де і коли дивитися осінню презентацію

Для останньої презентації WWDC 2024 Кремнієва долина пішла по-крупному зі своїм штучним інтелектом (AI), а також показала свої наступні операційні системи для iPad і iPhone. Тім Кук та компанія повернуться на щорічний вересневий захід лише за кілька днів.

Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, ви зможете дивитися презентацію з комфортом зы власного будинку.

Коли відбудеться захід Apple?

Технологічний гігант в цьому році проведе свій захід у понеділок, 9 вересня. Воно заплановане на початок о 18:00 за британським часом (20:00 за Києвом), тому ідеально підходить для кінця робочого дня.

Де можна переглянути захід Apple?

Налаштуйтеся на захід Apple 9 вересня, перейшовши на веб-сайт компанії Apple. Якщо у вас є Apple TV, ви також можете дивитися його там.

А для тих, хто воліє використовувати YouTube, презентацію можна переглянути на офіційному каналі Apple. Трансляцію заплановано о 20:00 сьогодні.