UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple сьогодні покаже новинки: де і коли дивитися осінню презентацію

Що покаже Apple сьогодні на презентації і де її можна подивитися (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Сьогодні шанувальники технологій з нетерпінням чекають на головну подію осені - щорічну презентацію Apple. Компанія готова представити нові пристрої та програмні оновлення, і захід обіцяє бути одним із найбільш захоплюючих цього року.

Де і коли дивитися осінню презентацію Apple, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на щоденну британську газету Shields Gazette.

Для останньої презентації WWDC 2024 Кремнієва долина пішла по-крупному зі своїм штучним інтелектом (AI), а також показала свої наступні операційні системи для iPad і iPhone. Тім Кук та компанія повернуться на щорічний вересневий захід лише за кілька днів.

Незалежно від того, де ви знаходитесь у світі, ви зможете дивитися презентацію з комфортом зы власного будинку.

Коли відбудеться захід Apple?

Технологічний гігант в цьому році проведе свій захід у понеділок, 9 вересня. Воно заплановане на початок о 18:00 за британським часом (20:00 за Києвом), тому ідеально підходить для кінця робочого дня.

Де можна переглянути захід Apple?

Налаштуйтеся на захід Apple 9 вересня, перейшовши на веб-сайт компанії Apple. Якщо у вас є Apple TV, ви також можете дивитися його там.

А для тих, хто воліє використовувати YouTube, презентацію можна переглянути на офіційному каналі Apple. Трансляцію заплановано о 20:00 сьогодні.

Нагадаємо, що Apple відкладає випуск складаного MacBook на невизначений термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple