Як пройшла презентація Apple WWDC 2024 та що нового ще показали

10 червня 2024 року Apple провела свою щорічну конференцію для розробників WWDC, де було представлено безліч дивовижних новинок, які змінять світ гаджетів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які ще новинки та оновлення показала Apple на презентації WWDC 2024.

Зміст

Що нового з'явилося у watchOS 11

Додаток Vitals

Слідкуйте за своїм здоров'ям за допомогою нового додатка, який збирає дані про пульс, температуру тіла та якість сну.

Training Load

Спортсмени оцінять новий показник Training Load, який використовує спеціальний алгоритм оцінки інтенсивності тренування за шкалою від 1 до 10, допомагаючи точніше прогнозувати результати.

Дні відпочинку

Система тепер дозволяє запланувати день відпочинку, не втрачаючи прогресу у досягненні цілей активності.

Персональні цілі

Ставте індивідуальні цілі активності щодня тижня.

Photos Face

Машинне навчання підбирає фотографії, що ідеально підходять для циферблата Photos Face, аналізуючи естетику та емоції на них.

Live Activity

Інтерактивні віджети Live Activity як на iPhone тепер доступні і на Apple Watch.

Smart Stack

Функція Smart Stack тепер пропонує програму "Перекладач" або віджет з актуальним прогнозом погоди, коли визначає, що ця інформація вам потрібна.

Які нові функції з'явилися для AirPods та Apple TV

З AirPods стало ще простіше взаємодіяти із Siri. Тепер, щоб відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його, досить просто кивнути або помотати головою, не вимовляючи команд вголос.

AirPods Pro підтримують функцію Voice Isolation ("Ізоляція голосу"), яка ефективно усуває сторонні шуми, покращуючи якість передачі вашого голосу. Також Apple представила Personalized Spatial Audio API, призначений для розробників ігор із просторовим звуком.

Apple TV тепер оснащена функцією InSight, що дає змогу отримувати інформацію про акторів під час перегляду контенту на tv+. Крім цього, доступне покращення діалогів, яке можна увімкнути під час перегляду фільмів для використання з навушниками, ресиверами та Bluetooth-пристроями.

Приставка підтримує співвідношення сторін 21:9 для підключення до проектора, забезпечуючи перегляд фільмів в оригінальному форматі. Siri на Apple TV тепер працює нативно, а також додані нові заставки.

Нововведення для visionOS 2

Просторові фото

Зображення набувають ще більшої глибини та реалістичності, дозволяючи по-новому поглянути на ваші спогади. Розробники обіцяють нові способи взаємодії з найдорожчими моментами.

Пожвавлення старих фото

Тепер ви можете не тільки переглядати старі фото, а й "оживляти" їх, перетворюючи на об'ємні зображення. Діліться цілими альбомами з друзями, які теж мають гарнітуру Vision Pro.

Просторове відео

Створення об'ємних відео стало ще простіше завдяки новим камерам та Final Cut Pro. Публікуйте свої шедеври у новому додатку Vimeo на Apple Vision Pro.

Ультраширокі віртуальні дисплеї

VisionOS 2 забезпечує підтримку віртуальних дисплеїв надширокої роздільної здатності. Уявіть картинку, що перевершує за розміром і деталізацією два 4K-монітори, які розташовані поруч!

Підвищена продуктивність

Jновление дарує істотний приріст продуктивності, і навіть нові потужні API для розробників, відкриваючи безмежні можливості створення ПЗ.

Розширення географії

Apple оголошує про старт продажів Vision Pro ще у восьми країнах: Китаї, Японії, Сінгапурі, Австралії, Канаді, Франції, Німеччині та Великій Британії.

Нові можливості в iPadOS

Apple представила iPadOS 18, нову версію операційної системи для iPad, яка привносить низку важливих змін та покращень:

Плаваюча панель вкладок

Новий інструмент для зручного перемикання між різними розділами додатка

Може трансформуватися в бічну панель, завжди доступну для швидкого доступу до потрібних функцій

Системний калькулятор

Функціонально перевершує аналог на iOS за рахунок підтримки Apple Pencil

З'явилася можливість записувати математичні вирази вручну, а iPad зможе вирішити їх за вас (функція Math Notes)

Доступні історія обчислень та конвертер одиниць виміру

Аналогічні функції інтегровані у додаток Нотатки для швидких розрахунків

Інші нововведення

Ігровий режим: оптимізує роботу пристрою для ігор, згортаючи фонові процеси та знижуючи затримку

Share Play з віддаленим керуванням: керуйте iPad іншого користувача під час спільної гри або перегляду контенту

Оновлений дизайн стандартних пдодатків

Більш плавна анімація в інтерфейсі

Apple Intelligence: функції штучного інтелекту нового покоління

Intelligence - це не просто набір функцій, а глибока інтеграція ШІ в операційні системи iOS 18, iPadOS 18 та macOS Sequoia, а також до їх додатків.

Що вміє новий ШІ

Siri нового покоління:

Розуміє контекст кожного користувача, стаючи по-справжньому розумним помічником

Розпізнає складні запити, навіть якщо у них є помилки

Визначає пріоритет повідомлень, показуючи найважливіші для вас

Оновила логотип та анімацію виклику

Нова Siri від Apple на базі штучного інтелекту може використовувати додатки за вас (фото: Engadget)

Генерація контенту:

Створення зображень за текстовим запитом, будь то нова картинка або використання фото з контактів

Genmoji: функція генерації емодзі

Взаємодія з текстом:

Надсилання запитів Siri у текстовому вигляді

Поліпшення фото за голосовими командами

Rewrite: функція перефразування тексту або створення його вичавки у фірмових та сторонніх додатках

Робота із зображеннями:

Image Wand: генерація картинки на основі текстового опису

Видалення об'єктів з фотографій

Інтеграція з ChatGPT 4: розширені можливості діалогового ШІ

Всі функції штучного інтелекту від Apple (фото: Engadget)

Що нового в macOS 15 Sequoia

По-перше, з'явилася функція дистанційного керування iPhone під назвою iPhone Mirroring. На екрані Mac можна відкрити вікно, яке дублюватиме все, що відбувається на вашому смартфоні. Ця опція працює, якщо обидва пристрої підключені до одного Wi-Fi, а iPhone знаходиться на зарядці в режимі очікування.

За допомогою iPhone Mirroring можна легко перетягувати файли, фото та відео з комп'ютера на смартфон. Наприклад, можна за допомогою курсора перенести фотографію з робочого столу Mac до галереї iPhone. Крім того, користувачі можуть отримувати сповіщення з iPhone на Mac і переходити в мобільні додактки з комп'ютера без необхідності брати смартфон до рук.

По-друге, для Mac з'явився новий додаток "Паролі", в якому зберігаються паролі, збережені на всіх ваших пристроях, включаючи ПК з Windows. Програма також доступна на iPhone та iPad.

Крім того, суттєво покращено вбудований браузер Safari. У ньому з'явилося безліч ШІ-функцій, таких як складання коротких переказів сторінок, виділення головної думки статті, поділ тексту на абзаци, та збір інформації про музику, відео та зображення з сайтів. Функція Reader тепер краще видаляє зайве і відволікаюче з веб-сторінок.

Серед інших змін: тепер під час відеодзвінків можна змінювати задній фон на будь-яку картинку. Також з'явилася можливість подивитися на себе, перш ніж веб-камера включиться для інших учасників дзвінка.

Додані ШІ-функції, пов'язані з Apple Intelligence, і вікна додатків тепер можуть примагнічуватися до певних кутів екрану, що полегшує роботу в багатозадачному режимі.

Всі функції macOS Sequoia (фото: Engadget)

Які Mac підтримують macOS 15 Sequoia

iMac (2019 та новіший)

Mac Studio (2022)

iMac Pro (2017 та новіший)

MacBook Air (2020 і новіший)

MacBook Pro (2018 та новіший)

Mac Pro (2019 та новіший)

Mac Studio (2022 і новіший)

Mac mini (2018 та новіший)

Виходить, що всім власникам п'яти- і шестирічних Mac можна видихнути - їхні аксесуари актуальні ще мінімум рік. Оновлення macOS 15 можна буде встановити на всі Mac та MacBook, які були сумісні з macOS 14 Sonoma у 2023 році.

Бета-версія macOS 15 Sequoia вже доступна власникам вищезгаданих моделей Mac.