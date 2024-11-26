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Apple уберет одну из ключевых деталей в iPhone 17: подробности

Вторник 26 ноября 2024 15:20
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Apple уберет одну из ключевых деталей в iPhone 17: подробности Apple уберет лоток для SIM-карты из iPhone в следующем году (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple планирует удалить физический лоток для SIM-карт на iPhone в большинстве стран в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

В США все модели iPhone с 14 по 16 полагаются исключительно на цифровую технологию eSIM, без физического лотка для SIM-карт. До сих пор Apple не выпускала iPhone без лотка за пределами США, но изменения, по-видимому, начнутся с линейки iPhone 17, которая выйдет в сентябре следующего года.

Согласно отчету, все текущие прототипы "iPhone 17 Air" лишены лотка для SIM-карт. Однако остается неясным, будет ли устройство продаваться в Китае, так как в стране использование eSIM в смартфонах пока не одобрено. Тем не менее ситуация может измениться.

Когда в 2022 году была запущена серия iPhone 14, Apple продвигала eSIM как более безопасную альтернативу физическим SIM, так как eSIM нельзя удалить с потерянного или украденного устройства.

Кроме того, на iPhone можно управлять как минимум восемью eSIM одновременно, что избавляет от необходимости носить с собой и менять физические SIM-карты во время путешествий.

Напомним, что iPhone 17 Air может стать неожиданным разочарованием.

А еще мы писали про 5 функций, которые сделают iPhone 17 самым крупным обновлением за последние годы.

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