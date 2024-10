Apple представить низку новинок наступного тижня: які пристрої ми зможемо побачити

Очікується, що наступний тиждень буде повністю присвячений Mac, з оновленнями iMac, MacBook Pro та Mac mini. Всі ці нові Mac працюватимуть на чіпі M4, який вперше дебютував у iPad Pro ще у травні.

Ми вже отримали чудовий погляд на базову модель 14-дюймового MacBook Pro з чіпом M4 завдяки витоку в ланцюжку поставок. Очікується, що нова модель буде починатися з 16 ГБ оперативної пам'яті вперше і включатиме три порти Thunderbolt 4, що є оновленням порівняно з трьома портами на базовій моделі M3.

Також очікується, що він матиме 10-ядерний процесор і 10-ядерний графічний процесор, що є оновленням порівняно з 8-ядерною конструкцією процесора M3.

Більш висококласні 14-дюймові та 16-дюймові моделі MacBook Pro також отримають оновлення специфікацій, включаючи чіпи M4 Pro та M4 Max усередині. Жодних інших серйозних змін не очікується, крім покращеної продуктивності завдяки швидшим чіпам.

Крім MacBook Pro, Apple також готує оновлення 24-дюймового iMac. В даний час 24-дюймовий iMac працює на чіпі M3 і очікується, що він отримає оновлення до чіпа M4.

Новий 24-дюймовий iMac також може мати оновлену оперативну пам'ять об'ємом 16 ГБ та два додаткові ядра процесора, як і базова модель M4 MacBook Pro.

Нарешті, найпримітніше, Mac mini також отримає серйозне оновлення цього місяця. Крім нових конфігурацій з чіпами M4 і M4 Pro, Mac mini отримує свою найбільшу реконструкцію за багато років.

Згідно з Bloomberg, Apple готує повністю перероблений Mac mini. Найбільшою зміною буде значне зменшення розміру. Повідомляється, що новий Mac mini буде "набагато меншим за свого попередника" і матиме форм-фактор, схожий на Apple TV.

Згідно зі звітом, загальна площа M4 Mac mini буде меншою, ніж у поточного Mac mini, але він може бути трохи вищим.

Немає жодних інших подробиць про те, в якій формі будуть оголошені новини наступного тижня. Очікується серія прес-релізів протягом тижня, можливо, з кількома відеороликами, що супроводжують.

Mac ваші календарі! We have exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) Жовтень 24, 2024