Apple представит будущие Macbook с радикально измененным дизайном

Согласно новым слухам, цикл обновления Mac на оставшуюся часть 2024 года и начало 2025 года будет включать ожидаемые обновления с чипом M4, а также как минимум одну серьезную модернизацию дизайна продукта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильное издание AppleInsider .

Какая ситуация сейчас

На данный момент только одно устройство Apple получило чип M4 следующего поколения - iPad Pro. По мере того, как Apple внедряет свой чип следующего поколения в линейку Mac, компания также будет использовать возможность для крупных и мелких обновлений аппаратного обеспечения, начиная с iMac, MacBook Pro и Mac mini.

Ожидается, что все три обновления Mac 2024 года сохранят свой основной дизайн, но переход Apple от разъемов Lightning должен повлиять на аксессуары Magic Keyboard, Magic Mouse или Magic Trackpad, входящие в комплект iMac и доступные для других устройств.

В настоящее время эти аксессуары используют входящие в комплект кабели Lightning-to-USB-C для зарядки, но, вероятно, будут обновлены для использования разъемов USB-C. Других серьезных изменений дизайна форм-факторов iMac, Mac mini или MacBook Pro в настоящее время не ожидается.

Когда произойдут изменения

Пользователи, ожидающие обновления Mac Pro, Mac Studio и MacBook Air на базе M4, должны будут подождать до какого-то момента в 2025 году. Марк Гурман из Bloomberg намекает на то, что хотя бы одна из предстоящих ревизий будет ознаменована "драматическим изменением" по сравнению с нынешним дизайном.

Если это верно, то это первый отчет о том, что возможны изменения дизайна Mac в ближайшем будущем.

Наиболее вероятным кандидатом на значительный пересмотр дизайна является Mac Mini, который использует по сути один и тот же дизайн с 2010 года, меняя только порты и другие разъемы в соответствии с общими тенденциями отрасли. Некоторые продукты Mac вообще не получили чип M3, включая бюджетный MacBook Air, Mac mini и Mac Studio.

Семейство чипов M4, которое будет использоваться в предстоящих обновлениях, как говорят, значительно мощнее, чем M3. В частности, графическая обработка и нейронный движок могут получить серьезные обновления по сравнению с семейством чипов M3, основываясь на ранних тестах производительности.