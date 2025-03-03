Apple представить MacBook Air із чипом M4 вже цього тижня: чим здивує новинка

M4 MacBook Air

У березні 2024 року Apple випустила оновлені 13- і 15-дюймові моделі MacBook Air з чипом M3, а найближчим часом компанія випустить версії з M4.

Дизайн нових MacBook Air не зміниться - основний акцент зробили на чипі M4. Однак базова модель тепер буде оснащена щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті, оскільки Apple вже збільшила обсяг пам'яті у версії MacBook Air з M3 з 8 ГБ до 16 ГБ.

Крім того, M4 MacBook Air може отримати нову 12-МП камеру Centre Stage з підтримкою функції Desk View, що стане поліпшенням порівняно з поточною 1080p FaceTime HD-камерою. Це логічно, оскільки нові iMac і MacBook Pro на базі M4 також отримали оновлену камеру. Очікується, що новий MacBook Air вийде цього тижня.

M4 Mac Studio

Apple планує оновити Mac Studio після виходу M4 MacBook Air. Пристрій отримає різновид процесора M4 - ймовірно, M4 Ultra або M4 Max. У поточній версії Mac Studio використовуються чіпи M2 Max і M2 Ultra.

З огляду на те, що Mac mini з M4 Pro і нові MacBook Pro оснащені портами Thunderbolt 5, з великою ймовірністю Mac Studio також отримає їх. Раніше Гурман стверджував, що оновлений Mac Studio вийде разом з MacBook Air, але тепер його реліз очікують у період з березня по червень.

M4 Mac Studio (ілюстративне фото: MacRumors)

M4 Mac Pro

Востаннє Apple оновлювала Mac Pro в червні 2023 року, оснастивши його M2 Ultra і завершивши перехід із процесорів Intel. За даними Марка Гурмана, оновлений Mac Pro вийде влітку 2025 року.

Як і Mac Studio, новий Mac Pro пропустить серію M3 і одразу отримає найпотужнішу версію чіпа M4, який носить кодове ім'я "Hidra". Цей чіп, імовірно, буде представлений у версіях Ultra або Extreme.

Гурман стверджує, що M4 Ultra в наступному Mac Pro, можливо, отримає до 32 ядер CPU і до 80 ядер GPU, що вдвічі більше, ніж у M4 Max (16-ядерний CPU і 40-ядерний GPU).

Очікується, що Mac Pro також оснастять портами Thunderbolt 5 і збільшать обсяг підтримуваної памʼяті до 512 ГБ (у поточному поколінні ліміт - 192 ГБ).

M4 Mac Pro (ілюстративне фото: MacRumors)

Продуктивність серії M4

Як і M3, чип M4 побудований на 3-нм техпроцесі, але з поліпшеннями від TSMC, які забезпечують підвищену продуктивність і енергоефективність. Також у M4 додано покращений Neural Engine, який прискорює виконання ШІ-завдань. Apple заявляє, що це найпотужніший Neural Engine в історії компанії, здатний виконувати 38 трильйонів операцій на секунду.

M4 Max випереджає топовий M2 Ultra в Mac Studio і Mac Pro за багатоядерною продуктивністю CPU на 25 відсотків.

Зростання продуктивності M4 Pro частково пояснюється тим, що M3 Pro був лише невеликим оновленням M2 Pro минулого року.

M4 Max швидший за M4 Pro у багатоядерній продуктивності CPU приблизно на 20 відсотків.

Цікаво, що 16-дюймовий MacBook Pro з M4 Max і 40-ядерним GPU демонструє 85 відсотків від графічної потужності Mac Studio з M2 Ultra і 76-ядерним GPU, незважаючи на різницю в 36 графічних ядер.

Серія чипів M4 (ілюстративне фото: MacRumors)

Вас може зацікавити: