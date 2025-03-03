Apple представит MacBook Air с чипом M4 уже на этой неделе: чем удивит новинка

M4 MacBook Air

В марте 2024 года Apple выпустила обновленные 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3, а в ближайшее время компания выпустит версии с M4.

Дизайн новых MacBook Air не изменится - основной акцент сделали на чипе M4. Однако базовая модель теперь будет оснащена как минимум 16 ГБ оперативной памяти, так как Apple уже увеличила объем памяти в версии MacBook Air с M3 с 8 ГБ до 16 ГБ.

Кроме того, M4 MacBook Air может получить новую 12-МП камеру Centre Stage с поддержкой функции Desk View, что станет улучшением по сравнению с текущей 1080p FaceTime HD-камерой. Это логично, поскольку новые iMac и MacBook Pro на базе M4 также получили обновленную камеру. Ожидается, что новый MacBook Air выйдет на этой неделе.

M4 Mac Studio

Apple планирует обновить Mac Studio после выхода M4 MacBook Air. Устройство получит разновидность процессора M4 - вероятно, M4 Ultra или M4 Max. В текущей версии Mac Studio используются чипы M2 Max и M2 Ultra.

Учитывая, что Mac mini с M4 Pro и новые MacBook Pro оснащены портами Thunderbolt 5, с большой вероятностью Mac Studio также получит их. Ранее Гурман утверждал, что обновленный Mac Studio выйдет вместе с MacBook Air, но теперь его релиз ожидается в период с марта по июнь.

M4 Mac Studio (иллюстративное фото: MacRumors)

M4 Mac Pro

Последний раз Apple обновляла Mac Pro в июне 2023 года, оснастив его M2 Ultra и завершив переход с процессоров Intel. По данным Марка Гурмана, обновленный Mac Pro выйдет летом 2025 года.

Как и Mac Studio, новый Mac Pro пропустит серию M3 и сразу получит самую мощную версию чипа M4, который носит кодовое имя "Hidra". Этот чип, вероятно, будет представлен в версиях Ultra или Extreme.

Гурман утверждает, что M4 Ultra в следующем Mac Pro, возможно, получит до 32 ядер CPU и до 80 ядер GPU, что вдвое больше, чем у M4 Max (16-ядерный CPU и 40-ядерный GPU).

Ожидается, что Mac Pro также оснастят портами Thunderbolt 5 и увеличат объем поддерживаемой памяти до 512 ГБ (в текущем поколении лимит - 192 ГБ).

M4 Mac Pro (иллюстративное фото: MacRumors)

Производительность серии M4

Как и M3, чип M4 построен на 3-нм техпроцессе, но с улучшениями от TSMC, которые обеспечивают повышенную производительность и энергоэффективность. Также в M4 добавлен улучшенный Neural Engine, который ускоряет выполнение ИИ-задач. Apple заявляет, что это самый мощный Neural Engine в истории компании, способный выполнять 38 триллионов операций в секунду.

M4 Max опережает топовый M2 Ultra в Mac Studio и Mac Pro по многоядерной производительности CPU на 25 процентов.

Рост производительности M4 Pro частично объясняется тем, что M3 Pro был лишь небольшим обновлением M2 Pro в прошлом году.

M4 Max быстрее M4 Pro в многоядерной производительности CPU примерно на 20 процентов.

Интересно, что 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Max и 40-ядерным GPU демонстрирует 85 процентов от графической мощности Mac Studio с M2 Ultra и 76-ядерным GPU, несмотря на разницу в 36 графических ядер.

Серия чипов M4 (иллюстративное фото: MacRumors)

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