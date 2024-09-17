Apple представила iPadOS 18: що нового з'явилося, а які очікування не виправдалися

Встановлення та сумісні пристрої

Ви можете встановити iPadOS 18, відкривши "Налаштування", потім "Основні" та "Оновлення програмного забезпечення" на своєму пристрої. Він буде автоматично доступний там, якщо у вас є сумісний пристрій.

Моделі iPad, які підтримують оновлення:

M4 iPad Pro

iPad Pro 12.9-дюймовий (3-го покоління та новіше)

iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління та новіше)

iPad Air (3-го покоління та новіше)

iPad (7-го покоління та новіше)

iPad mini (5-го покоління та новіше)

Якщо ваша модель старша, ніж зазначено вище, вам знадобиться новий пристрій перед тим, як ви зможете встановити iPadOS 18.

Нові функції в iPadOS 18

iPadOS 18 досить легкий для ексклюзивних функцій iPad, але завдяки насиченому випуску iOS 18 цього року він все ще пропонує безліч відмінних нових функцій, якими можна насолоджуватися.

Можливість налаштувати все

iPadOS 18 приносить потужні нові інструменти налаштування на iPad. Ось приклад того, що можна налаштувати зараз:

ваші додатки та віджети домашнього екрану можуть бути розміщені вільно в будь-якому місці на екрані, більше не обмежуючись розміщенням пліч-о-пліч

кольорові значки додатків можуть бути пофарбовані в користувацькі кольори, і тепер також є темні значки

ви можете вибрати з величезного списку нових елементів управління для модифікації "Центру керування" на свій смак

вкладки в деяких системних додатках були перероблені і в багатьох випадках зроблені налаштованими

У iPad тепер можна налаштувати все (фото: 9to5Mac)

Додаткти "Калькулятор" та "Паролі"

Два додатки дебютують на iPad вперше: "Калькулятор" та "Паролі". Потрібно було занадто багато часу, щоб "Калькулятор" потрапив на iPadOS, але Apple додала в нього забавні функції, такі як "Math Notes".

У "Калькуляторі" з'явилися математичні нотатки (фото: 9to5Mac)

Додаток "Паролі" є новим виділеним місцем для доступу до всіх ваших паролів iCloud Keychain. Функціонально він дуже схожий на те, що раніше було доступно в налаштуваннях; проте приємно мати його в окремому додатку.

Smart Script з Apple Pencil

Користувачі Apple Pencil оцінять новий досвід рукописного введення Apple Notes. Smart Script зробить ваш лист більш чистим та послідовним, залишаючись при цьому унікальним для вас. Рукописний текст також буде легше оброблятися, працюючи як набраний текст.

Нове рукописне введення за допомогою Apple Pencil (фото: 9to5Mac)

Оновлення додатків iPad від Apple

Якщо ви є активним користувачем встановлених додатків Apple, у iPadOS 18 є багато чудових змін:

Застосунок "Файли" дозволяє вам постійно завантажувати файли та папки

Повідомлення отримує безліч оновлень: заплановане відправлення, реакції на емодзи, RCS, форматування тексту та багато іншого

Фотографії перероблені та повністю можуть налаштовуватися

Нотатки підтримують виділення кольором і розділи, що згортаються

Додаток "Календар" має повну інтеграцію з "Нагадуваннями"

"Музика" отримує оновлення SharePlay, Music Haptics та багато іншого

TV додає InSight для ідентифікації інформації про акторів та автоматичні субтитри під час перемотування назад або вимкнення звуку

Підкасти дозволяють вам ділитися посиланнями з тимчасовими мітками та включають найкращу підтримку глав

Книги тепер включають зручну функцію сповіщення про збереження грошей

Safari додає функції виділення, контроль відволікаючих факторів та оновлений режим читання

Налаштування мають нове компонування навігації

Карти готові для туристів, з тисячами детальних маршрутів

Freeform тепер пропонує інструменти створення сцен

Fitness має новий дизайн, що налаштовуюється

Інші нові функції в iPadOS 18

Відстеження очей - це потужна функція доступності, натхненна Vision Pro для навігації по вашому iPad

Браузер документів, який використовується в таких додатках, як Pages, Keynote, Numbers та безліч сторонніх додатків, набуває нового вигляду

Будь-який додаток тепер може бути заблокований для додаткового рівня безпеки

Додатки можуть бути приховані в новій прихованій папці

Ви можете налаштувати потужні голосові комбінації клавіш для виконання системних дій за допомогою голосових команд користувача

Вбудовані нові фонові звуки: Вогонь та Ніч

Коли хтось ділиться своїм екраном за допомогою SharePlay, можна малювати прямо на дисплеї, щоб допомогти. Ви також можете запросити віддалений доступ

Ігровий режим покращить продуктивність гри та знизить затримку з Bluetooth-аксесуарами

У iPadOS 18 додано безліч інших нових функцій (фото: 9to5Mac)

Що відомо про Apple Intelligence

Один із найбільших наборів функцій, що надходять до користувачів iPad, це Apple Intelligence. Але це не включено до оновлення iPadOS 18.0.

Натомість перші функції Apple Intelligence з'являться наступного місяця як частина iPadOS 18.1. Оновлення буде доступним для всіх iPad з чіпом M1, M2 або M4.