Apple представила iPadOS 18: що нового з'явилося, а які очікування не виправдалися

Apple випустила iPadOS 18 як нове оновлення програмного забезпечення для користувачів. Воно приносить безліч великих і маленьких змін для iPad, включаючи потужні інструменти налаштування, нові додатки, оновлення Apple Pencil і багато іншого.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.
Ви можете встановити iPadOS 18, відкривши "Налаштування", потім "Основні" та "Оновлення програмного забезпечення" на своєму пристрої. Він буде автоматично доступний там, якщо у вас є сумісний пристрій.
Моделі iPad, які підтримують оновлення:
Якщо ваша модель старша, ніж зазначено вище, вам знадобиться новий пристрій перед тим, як ви зможете встановити iPadOS 18.
iPadOS 18 досить легкий для ексклюзивних функцій iPad, але завдяки насиченому випуску iOS 18 цього року він все ще пропонує безліч відмінних нових функцій, якими можна насолоджуватися.
Можливість налаштувати все
iPadOS 18 приносить потужні нові інструменти налаштування на iPad. Ось приклад того, що можна налаштувати зараз:
У iPad тепер можна налаштувати все (фото: 9to5Mac)
Додаткти "Калькулятор" та "Паролі"
Два додатки дебютують на iPad вперше: "Калькулятор" та "Паролі". Потрібно було занадто багато часу, щоб "Калькулятор" потрапив на iPadOS, але Apple додала в нього забавні функції, такі як "Math Notes".
У "Калькуляторі" з'явилися математичні нотатки (фото: 9to5Mac)
Додаток "Паролі" є новим виділеним місцем для доступу до всіх ваших паролів iCloud Keychain. Функціонально він дуже схожий на те, що раніше було доступно в налаштуваннях; проте приємно мати його в окремому додатку.
Smart Script з Apple Pencil
Користувачі Apple Pencil оцінять новий досвід рукописного введення Apple Notes. Smart Script зробить ваш лист більш чистим та послідовним, залишаючись при цьому унікальним для вас. Рукописний текст також буде легше оброблятися, працюючи як набраний текст.
Нове рукописне введення за допомогою Apple Pencil (фото: 9to5Mac)
Якщо ви є активним користувачем встановлених додатків Apple, у iPadOS 18 є багато чудових змін:
У iPadOS 18 додано безліч інших нових функцій (фото: 9to5Mac)
Один із найбільших наборів функцій, що надходять до користувачів iPad, це Apple Intelligence. Але це не включено до оновлення iPadOS 18.0.
Натомість перші функції Apple Intelligence з'являться наступного місяця як частина iPadOS 18.1. Оновлення буде доступним для всіх iPad з чіпом M1, M2 або M4.
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