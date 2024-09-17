Apple представила iPadOS 18: что нового появилось, а какие ожидания не оправдались

Apple выпустила iPadOS 18 как новое обновление программного обеспечения для пользователей. Оно приносит множество больших и маленьких изменений для iPad, включая мощные инструменты настройки, совершенно новые приложения, обновления Apple Pencil и многое другое.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Вы можете установить iPadOS 18, открыв "Настройки", затем "Основные" и "Обновление программного обеспечения" на своем устройстве. Оно будет автоматически доступно там, если у вас есть совместимое устройство.
Модели iPad, которые поддерживают обновление:
Если ваша модель старше, чем указано выше, вам понадобится новое устройство, прежде чем вы сможете установить iPadOS 18.
iPadOS 18 довольно легкий для эксклюзивных функций iPad, но благодаря насыщенному выпуску iOS 18 в этом году, он все еще предлагает множество отличных новых функций, которыми можно наслаждаться.
Возможность настроить все
iPadOS 18 приносит мощные новые инструменты настройки на iPad. Вот пример того, что можно настроить сейчас:
В iPad теперь можно настроить все (фото: 9to5Mac)
Приложения "Калькулятор" и "Пароли"
Два приложения дебютируют на iPad впервые: "Калькулятор" и "Пароли". Потребовалось слишком много времени, чтобы "Калькулятор" попал на iPadOS, но Apple добавила в него забавные функции, такие как "Math Notes".
В "Калькуляторе" появились математические заметки (фото: 9to5Mac)
Приложение "Пароли" является новым выделенным местом для доступа ко всем вашим паролям iCloud Keychain. Функционально он очень похож на то, что было ранее доступно в настройках; однако приятно иметь его в отдельном приложении.
Smart Script с Apple Pencil
Пользователи Apple Pencil оценят новый опыт рукописного ввода в Apple Notes. Smart Script сделает ваше письмо более чистым и последовательным, оставаясь при этом уникальным для вас. Рукописный текст также будет легче обрабатываться, работая как набранный текст.
Новый рукописный ввод с помощью Apple Pencil (фото: 9to5Mac)
Если вы являетесь активным пользователем предустановленных приложений Apple, в iPadOS 18 есть много замечательных изменений:
В iPadOS 18 добавлено множество других новых функций (фото: 9to5Mac)
Один из крупнейших наборов функций, поступающих к пользователям iPad, это Apple Intelligence. Но это не включено в обновление iPadOS 18.0.
Вместо этого первые функции Apple Intelligence появятся в следующем месяце как часть iPadOS 18.1. Обновление будет доступно для всех iPad с чипом M1, M2 или M4.
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