Apple представила iPadOS 18: что нового появилось, а какие ожидания не оправдались

Установка и совместимые устройства

Вы можете установить iPadOS 18, открыв "Настройки", затем "Основные" и "Обновление программного обеспечения" на своем устройстве. Оно будет автоматически доступно там, если у вас есть совместимое устройство.

Модели iPad, которые поддерживают обновление:

M4 iPad Pro

iPad Pro 12.9-дюймовый (3-го поколения и новее)

iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее)

iPad Air (3-го поколения и новее)

iPad (7-го поколения и новее)

iPad mini (5-го поколения и новее)

Если ваша модель старше, чем указано выше, вам понадобится новое устройство, прежде чем вы сможете установить iPadOS 18.

Новые функции в iPadOS 18

iPadOS 18 довольно легкий для эксклюзивных функций iPad, но благодаря насыщенному выпуску iOS 18 в этом году, он все еще предлагает множество отличных новых функций, которыми можно наслаждаться.

Возможность настроить все

iPadOS 18 приносит мощные новые инструменты настройки на iPad. Вот пример того, что можно настроить сейчас:

ваши приложения и виджеты домашнего экрана могут быть размещены свободно в любом месте на экране, больше не ограничиваясь размещением бок о бок

цветные значки приложений могут быть окрашены в пользовательские цвета, и теперь также есть темные значки

вы можете выбрать из огромного списка новых элементов управления для модификации "Центра управления" по своему вкусу

вкладки в некоторых системных приложениях были переработаны и во многих случаях сделаны настраиваемыми

В iPad теперь можно настроить все (фото: 9to5Mac)

Приложения "Калькулятор" и "Пароли"

Два приложения дебютируют на iPad впервые: "Калькулятор" и "Пароли". Потребовалось слишком много времени, чтобы "Калькулятор" попал на iPadOS, но Apple добавила в него забавные функции, такие как "Math Notes".

В "Калькуляторе" появились математические заметки (фото: 9to5Mac)

Приложение "Пароли" является новым выделенным местом для доступа ко всем вашим паролям iCloud Keychain. Функционально он очень похож на то, что было ранее доступно в настройках; однако приятно иметь его в отдельном приложении.

Smart Script с Apple Pencil

Пользователи Apple Pencil оценят новый опыт рукописного ввода в Apple Notes. Smart Script сделает ваше письмо более чистым и последовательным, оставаясь при этом уникальным для вас. Рукописный текст также будет легче обрабатываться, работая как набранный текст.

Новый рукописный ввод с помощью Apple Pencil (фото: 9to5Mac)

Обновления приложений iPad от Apple

Если вы являетесь активным пользователем предустановленных приложений Apple, в iPadOS 18 есть много замечательных изменений:

Приложение "Файлы" позволяет вам постоянно загружать файлы и папки

Сообщения получает множество обновлений: запланированную отправку, реакции на эмодзи, RCS, форматирование текста и многое другое

Фотографии переработаны и полностью настраиваемые

Заметки поддерживают выделение цветом и сворачиваемые разделы

Приложение "Календарь" имеет полную интеграцию с "Напоминаниями"

"Музыка" получает обновления SharePlay, Music Haptics и многое другое

ТV добавляет InSight для идентификации информации об актерах и автоматические субтитры при перемотке назад или отключения звука

Подкасты позволяют вам делиться ссылками с временными метками и включают лучшую поддержку глав

Книги теперь включают удобную функцию уведомления о сбережении денег

Safari добавляет функции выделения, контроль отвлекающих факторов и обновленный режим чтения

Настройки имеют новую компоновку навигации

Карты готовы для туристов, с тысячами подробных маршрутов

Freeform теперь предлагает инструменты создания сцен

Fitness имеет новый, настраиваемый дизайн

Другие новые функции в iPadOS 18

Отслеживание глаз - это мощная функция доступности, вдохновленная Vision Pro, для навигации по вашему iPad

Браузер документов, который используется в таких приложениях, как Pages, Keynote, Numbers и множество сторонних приложений, получает новый вид

Любое приложение теперь может быть заблокировано для дополнительного уровня безопасности

Приложения могут быть скрыты в новой скрытой папке

Вы можете настроить мощные голосовые сочетания клавиш для выполнения системных действий с помощью пользовательских голосовых команд

Встроены новые фоновые звуки: Огонь и Ночь

Когда кто-то делится своим экраном с помощью SharePlay, вы можете рисовать прямо на дисплее, чтобы помочь. Вы также можете запросить удаленный доступ

Игровой режим улучшит производительность игры и снизит задержку с Bluetooth-аксессуарами

В iPadOS 18 добавлено множество других новых функций (фото: 9to5Mac)

Что известно про Apple Intelligence

Один из крупнейших наборов функций, поступающих к пользователям iPad, это Apple Intelligence. Но это не включено в обновление iPadOS 18.0.

Вместо этого первые функции Apple Intelligence появятся в следующем месяце как часть iPadOS 18.1. Обновление будет доступно для всех iPad с чипом M1, M2 или M4.