Apple представила iPad Air з чипом M3 і новою клавіатурою: характеристики планшета

Характеристики планшета

Новий iPad Air з чипом M3 удвічі швидший порівняно з моделлю, оснащеною чипом M1, і в 3,5 раза швидший, ніж версія з чипом A14 Bionic. Цей планшет буде особливо зручний для створення контенту, гри з високою графікою та виконання багатозадачності.

Він оснащений 8-ядерним процесором і 9-ядерним графічним процесором, що дає змогу забезпечувати до 40 відсотків вищу продуктивність графіки, порівняно з попередніми моделями. Конфігурації пам'яті чотири: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ.

Крім того, iPad Air з чипом M3 підтримує технологію Apple Intelligence, яка покращує роботу з фотографіями, відео та текстом.

У iPadOS з'явилися нові функції, як-от інструмент "Clean Up", що дає змогу видаляти зайві елементи з фото, а також "Image Wand", що перетворює начерки на зображення.

Функція "Очищення" в додатку "Фотографії" дає змогу легко видаляти відволікаючі елементи із зображень (фото: Apple Newsroom)

У Нотатках користувачі можуть використовувати Image Wand, щоб зробити їх більш візуально привабливими (фото: Apple Newsroom)

Вбудована підтримка ChatGPT у "Writing Tools" і Siri значно покращує користувацький досвід і прискорює виконання завдань.

Оновлена Magic Keyboard

Також було презентовано оновлену Magic Keyboard, яка тепер містить новий трекпад і 14 функціональних клавіш, що робить роботу ще зручнішою. Вона кріпиться за допомогою магніту, а інтелектуальний роз'єм дає змогу миттєво під'єднувати живлення та передавати дані без необхідності використання Bluetooth. Також передбачено порт USB-C для зручного заряджання.

Magic Keyboard (фото: Apple Newsroom)

Вартість нового планшета

Новий iPad Air з M3 доступний за ціною від 599 доларів (24 900 гривень) за модель з екраном 11 дюймів і 799 доларів (33 150 гривень) за модель з екраном 13 дюймів. Попередні замовлення на новинку починаються відсьогодні, а доступність у магазинах розпочнеться 12 березня.

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